Les performances individuelles exceptionnelles se multiplient depuis le début de tournoi et un triple MVP ne pouvait pas demeurer en reste. Contre la Lettonie, Nikola Jokic a compilé 39 points, 10 rebonds et un Kristaps Porzingis dans sa poche arrière.

Lorsqu’un joueur de la trempe de Nikola Jokic réalise son career-high en sélection, c’est que la performance n’a pas été horrible. Contre la Lettonie, l’ogre de Sombor s’est régalé. 39 points, 10 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 15/26 au tir et 8/8 aux lancers, la ligne de statistique en dit bien assez…

Nikola Jokic contre la 🇱🇻 :

🔥 39 points

🔥 10 rebonds

🔥 4 passes

🔥 3 interceptions

🔥 15/26 au tir

🔥 8/8 aux lancers

Il prend encore plus d’importance sans Bogdan Bogdanovic et c’est… terrifiant ! 🥶 pic.twitter.com/f1YqpKiGAT

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) August 30, 2025

La raison majeure de cette masterclass (outre le fait qu’il soit trop fort), c’est que son équipe en avait besoin. Bogdan Bogdanovic s’est blessé hier soir contre le Portugal et sa date de retour est encore incertaine. L’arrière est le meilleur scoreur de l’histoire de la Serbie et sans lui, son pivot se devait de prendre le relais.

Il l’a fait magnifiquement, et ce dès la première mi-temps. Kristaps Porzingis et les autres tours de la raquette lettonne paraissaient déboussolées face aux 19 points en 16 minutes du roi de Denver… Le problème, c’est qu’il ne s’est jamais relâché.

Il faut dire que les coéquipiers d’Arturs Zagars, pourtant poussifs depuis le début de la compétition, ont inquiétés leurs adversaires jusqu’au bout. À une minute de la fin, ils sont revenus à un point, mais ne sont jamais passés devant. Troisième victoire en trois matchs pour les Serbes.