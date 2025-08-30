EuroBasket 2025 : Luka Doncic a tout tenté (39 points) mais il s’est fait chicoter

On savait que Luka Doncic serait possiblement énervé après la défaite de la Slovénie face à la Pologne dans leur match d’ouverture de l’EuroBasket 2025, et ça n’a pas manqué. L’Equipe de France a eu fort à faire pour contenir les assauts du joueur des Lakers (39 points).

D’entrée de jeu, Luka Magic annonce la couleur avec 15 points dès le premier quart-temps qui propulsent la Slovénie en tête de ce match, le numéro 77 n’est pas ici pour enfiler les perles et le fait savoir à nos Bleus, qui ont du mal à l’empêcher de dicter sa loi. Grâce à son talent (et aussi à un grand nombre de lancers-francs donnés), Doncic continue son chantier pour arriver à la pause avec 24 points dont 13 lancers-francs inscrits dans une première mi-temps d’une durée officielle de 20 minutes mais d’une durée ressentie de 500 minutes, tant le jeu a été haché.

24 points pour Luka Doncic à la mi-temps.

4/9 au tir

3/6 à trois points

13/14 aux lancers francs

Il va nous en coller 50 à ce rythme.

Mais aussi génial soit-il, Luka Doncic a également des failles, et les Français ont décidé de sauter les deux pieds joints dedans pour faire sortir le métronome de son match. Toujours aussi sanguin, il peut dégoupiller assez vite, et les défenseurs l’ont bien compris. La défense s’est bien adaptée, notamment avec Zaccharie Risacher et Alex Sarr, auteur d’un money-time monstrueux. Les zèbres ont aussi un peu lâché le sifflet, et on voit les premiers signes d’agacements visibles sur le visage de Luka.

NOT IN HIS HOUSE ⛔#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket | #FRASLO pic.twitter.com/FW7TWG9l1S

Petit à petit, l’Equipe de France renverse le match grâce à un Sylvain Francisco tout simplement fabuleux et un collectif qui sort les barbelés en défense et sort les bonnes actions en attaque. Le coup de grâce viendra d’Elie Okobo, même pas pour ses paniers importants en fin de match, mais pour son petit taquet glissé discrétos à Luka Doncic, pour qui c’est la chatouille de trop. Plainte à l’arbitre, faute technique, et c’est ensuite la débandade car le coach prend aussi sa tech. Les lancers sont dedans, et les Slovènes ne s’en remettront pas et Francisco va terminer le travail sur un panier alors que tout le monde s’était arrêté de jouer.

ET LA FAUTE TECHNIQUE SUR LUKA DONCIC

ALEXA, LANCE “LA KIFFANCE” VITE

Cette fin de match houleuse n’y changera rien, la France l’emporte 103 à 95 contre la Slovénie malgré un très grand Luka Doncic. Le meneur des Lakers a été égal à lui-même, il a porté tout le monde sur ses épaules grâce à des grosses actions que lui seul peut sortir, mais il a également précipité la chute des siens à force de se plaindre au corps arbitral, et les autres ont tous plongé dedans avec lui, et désormais, ça fait 2 défaites en 2 matchs pour les hommes d’Aleksander Sekulic.

Luka Doncic face à la France :

39 points

8 rebonds

8 passes

8/20 au tir

4/10 à trois points

19/20 aux lancers francs

2 matchs, 2 défaites pour Slim Luka et la Slovénie… pic.twitter.com/kB2IyakUwk

