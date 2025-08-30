France – Slovénie : Sylvain Francisco (32 points) a mérité ses chants de MVP

Dans un match de haut niveau, il faut toujours un héros, et aujourd’hui il porte le nom de Sylvain Francisco. L’arrière français a enfilé sa cape de sauveur pour emmener les Bleus jusqu’à la victoire sur les Slovènes (103-95). De la polyvalence et énormément d’intensité, même Luka Doncic n’a pas su y résister.

15 égalités, 12 changements de leader, voilà le genre de match auquel on a eu droit entre Français et Slovènes. Un thriller plein d’intensité (et de coup de sifflets) dans lequel Luka Doncic nous a encore fait la chanson (39 points), pourtant ce qu’on retiendra c’est bien le nom de Sylvain Francisco, malheureusement pas seulement pour sa performance XXL.

32 points à 9/15 au tir (record pour lui en Bleu), 7 rebonds, 5 passes décisives accompagnés de 2 interceptions. Une ligne statistique bien remplie qui peine pourtant à refléter l’immense impact qu’a eu l’arrière du Zalgiris Kaunas sur son équipe.

SYLVAIN FRANCISCO (vs Slovénie) 🇫🇷🇫🇷🇫🇷

32 POINTS

9/15 AU TIR

7/7 À DEUX POINTS

12/12 AUX LANCERS

7 REBONDS

5 PASSES

2 INTERCEPTIONS

Le dernier quart-temps résume parfaitement son importance. Bon déjà il y plante 15 puntos, mais en plus de ça, son intensité a complètement transcendé la rencontre. Toujours valeureux pour aller provoquer des lancers, on se souviendra aussi d’un très gros rebond offensif au milieu de quatre tours slovènes… pour rappel, il ne mesure “que” 1m80.

Effort après effort, Francisco a mené les siens vers la victoire, bien aidé par ses potos Elie Okobo et Alex Sarr. Une masterclass malheureusement ponctuée par une légère controverse quand l’arrière Français foncera vers le panier avec 5 secondes à jouer alors que les Slovènes avaient arrêté de défendre.

Attaquer après avoir serré la main de Luka c’est pas fair, mais il ne faut pas oublier qu’il y a un différentiel de point à jouer dans une telle compétition, chacun se fera son avis (dans tous les cas, Prepelic a envoyé sa bombe à trois points juste après donc son panier n’aura aucun impact).

En tout cas, la controverse n’efface pas le très gros service que vient de rendre Sylvain Francisco à l’Équipe de France, celui d’avoir triomphé des 39 pions de Luka Doncic (et d’avoir survécu aux arbitres, on ne quittera pas ce train).