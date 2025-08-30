Après son succès facile en ouverture de l’Euro contre la Belgique, l’Équipe de France abordait vraiment les choses sérieuses contre la Slovénie ce samedi. Un vrai test, passé avec brio face à la bande de Luka Doncic. Les jeunes Bleus -emmenés notamment par un Sylvain Francisco XXL (32 points) – ont dominé leur adversaire du jour en se comportant en patrons dans le money-time.

Les stats de France – Slovénie

🇫🇷 VICTOIRE DE LA FRANCE !!! (103-95)

L’équipe de France bat la Slovénie de Luka Doncic (39 points), grâce à un énorme effort collectif et beaucoup de sang froid dans le money time !!

Le film du match

Les Bleus commencent avec le même cinq majeur que face à la Belgique (Maledon, Coulibaly, Cordinier, Yabusele, Jaiteh). Mais très vite, ils se rendent compte que la Slovénie c’est pas vraiment le même délire. Si Bilal Coulibaly réalise à nouveau un bon début de match, notamment dans son duel mano-a-mano face à Luka Doncic, ce dernier va rapidement trouver son rythme offensif avec ses copains.

La star des Lakers se montre agressive, et c’est toute l’attaque slovène qui trouve des ouvertures. L’Équipe de France a du mal à installer sa pression défensive. Pire, les rebonds ne sont pas assurés, il y a des trous d’air sur le repli défensif et Luka se régale en envoyant du caviar. Autre problème majeur : les fautes. Les coups de sifflet s’enchaînent, les lancers-francs aussi. Doncic profite de ces points faciles pour faire monter le compteur de son équipe.

Heureusement pour les Bleus, le banc répond présent. Sylvain Francisco confirme sa bonne forme du moment tandis que Zaccharie Risacher a la main chaude. De quoi revenir assez rapidement au contact de la Slovénie. On arrive à la fin du premier quart-temps à -2 (30-28).

Le match, déjà haché durant le premier quart-temps, devient horrible à regarder dans le second. Des fautes, des fautes, encore des fautes. Cela pique les yeux et pour ne rien arranger, la France ne profite pas des minutes de Doncic sur le banc. La Slovénie prend jusqu’à six points d’avance. Il faut à nouveau attendre l’entrée de Sylvain Francisco pour que les Bleus recollent. Ils passent même devant sur deux tomars en transition.

Joie de courte durée néanmoins, car la fin de mi-temps de l’EDF est assez cata. Luka a décidé de reprendre son chantier et les Bleus lui offrent des points gratos, il termine ainsi la période avec un 8-0 perso. 54-47 pour les Slovènes à la pause.

La deuxième mi-temps reprend sur un faux rythme qui n’arrange pas vraiment la France. Mais encore une fois, dans le rôle de détonateur : MONSIEUR Sylvain Francisco. Dès qu’il entre, le visage des Bleus change. Le petit meneur de Kaunas fait des misères à travers ses pénétrations. Bien accompagné par Alex Sarr et un Zaccharie Risacher on fire, Francisco redonne le lead aux siens (62-61).

En face, Luka Doncic se montre plus discret au scoring dans le troisième quart-temps. Certains de ses coéquipiers prennent le relais (Krampelj, Muric, Prepelic) mais la Slovénie n’est plus dans sa zone de confort en attaque : seulement 16 points marqués dans le troisième quart. La France est plus disciplinée dans sa moitié de terrain, moins naïve, et tout de suite c’est plus la même histoire.

Au coude-à-coude, les Bleus et les Slovènes vont devoir se départager sur les dix dernières minutes. Fred Fauthoux fait confiance à un lineup 100% banc et dans un premier temps ça marche, grâce au GOAT Francisco et le précieux Jaylen Hoard. Sauf qu’en face, les Slovènes sanctionnent quand la défense bleu-blanc-rouge se focalise trop sur Doncic. C’est comme ça qu’on se retrouve à égalité parfaite (83-83) avec quatre minutes à jouer.

Le money-time, c’est maintenant. Et il y en a un qui décide de prendre le rôle de difference-maker : Alex Sarr. Le jeune intérieur des Wizards sort deux grosses bâches avant de tenir le regard en un-contre-un avec Luka Doncic s’il vous plaît. De l’autre côté du terrain, Guerschon Yabusele – en foul trouble tout le match – et Elie Okobo font la différence. +7 pour les Bleus !

Un avantage décisif, ponctué par un énorme tir primé d’Okobo qui enterre les derniers espoirs slovènes. La suite, c’est un Luka frustré qui prend une technique, qui discute avec les arbitres, bref du grand classique.

Les Bleus finissent par l’emporter 103-95, non sans une dernière embrouille après un ultime panier de Francisco. Peu importe, ça fait donc 2/2 et une vraie option prise sur la première place du groupe. Cocorico !

