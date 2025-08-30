EuroBasket 2025 : la Belgique piège les Islandais en fin de match

Menés pendant la quasi-totalité de la rencontre, les Lions belges ont pris l’Islande par surprise en leur collant un 16-2 sur les 5 dernières minutes synonyme de victoire. La Belgique s’offre donc sa première victoire dans cet EuroBasket, et peut continuer d’espérer une qualification pour les huitièmes de finale.

Après 1 minute et 15 secondes de jeu, les Islandais ont pris l’avantage à 4-3, avant de le garder pendant… 32 minutes consécutives ! Le pivot Tryggvi Hlinason y est pour beaucoup avec ses 20 points et 10 rebonds à 7/10 au tir, qui permettaient à sa sélection de toujours maintenir l’écart avec nos voisins belges à un peu moins de 10 points.

Seulement si vous êtes bons en maths, vous calculez assez vite que 1+32, ça ne nous emmène pas aux 40 minutes du buzzer final. Et c’est normal puisqu’après avoir couru après le score pendant toute la rencontre, la Belgique s’est réveillée en amorçant un gros run de 16-2 dans les 5 dernières minutes. L’écart de 7 points est donc effacé, et les Lions plieront l’affaire sur la ligne des lancers en gardant leur sang-froid.

Mention spéciale à Emmanuel Lecomte qui malgré sa maladresse sur l’entièreté du match (5/19 au tir) a été un des acteurs majeurs de ce comeback dans les dernières minutes avec deux paniers dans le jeu et quatre lancers-francs inscrits dans les 15 dernières secondes

Les Belges se rattrapent donc après leur défaite contre nos Bleus, une première victoire qui nourrit surtout l’espoir d’une qualification en huitièmes de finale.