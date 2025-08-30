Pour le premier match de cette très grosse journée on avait droit au choc du Groupe B entre les champions du monde allemands et la Lituanie. Logique respectée, et on peut même dire qu’on a encore été impressionné.

Il va vraiment falloir aller les chercher…

Une première grosse victoire contre le Montenegro, une autre face à la Suède, mais celle-ci est encore plus significative. Pour la troisième fois en autant de matchs les Allemands ont passé la barre des cent pions mais cette fois-ci ils l’ont fait face à un gros morceau, la Lituanie de Jonas Valanciunas et Rokas Jokubaitis.

Dennis Schroder : 26 points et 6 passes

26 points et 6 passes Daniel Theis : 23 points et 6 rebonds à 9/9 au tir

23 points et 6 rebonds à 9/9 au tir Franz Wagner : 23 points, 7 rebonds, 4 passes et 3 steals

23 points, 7 rebonds, 4 passes et 3 steals Andreas Obst : 15 points et 6 passes, 5/7 du parking

Les quatre zinzins ci-dessus ont été injouables, les Baltes ont bien tenté de résister au deuxième quart et au retour des vestiaires mais les Allemands vont trop vite et sont trop carrés dans leur jeu. Souvent annoncés comme l’un des deux grands favoris de la compétition avec l’Espagne la Serbie, les coéquipiers de Dennis la Malice n’ont laissé aucune miette quand ils ont accéléré en milieu de dernier quart et assument donc grandement leur statut. On rappelle que les Allemands croiseront probablement en huitièmes avec le quatrième du Groupe A, et que ces derniers peuvent déjà prévoir la pommade tant la Mannschaft semble au dessus cette année.

IMPRESSIONNANTS Allemands face à la Lituanie, 107-88.

➡️Dennis Schroder : 26 points et 6 passes

➡️ Daniel Theis : 23 point à 9/9 au tir

➡️ Franz Wagner : 23 points et 7 rebonds

➡️ Andreas Obst : 15 points, 5/7 du parking

3 matchs, 3 victoires 😤 pic.twitter.com/8ABCOBS8VF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 30, 2025



Une bonne branlée pour commencer la journée, et des Allemands qui font déjà peur à tout le monde. Dans ce Groupe B la Finlande de Lauri Markkanen peut encore jouer les relous mais une hiérarchie se dessine… on enchaine !