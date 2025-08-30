EuroBasket 2025, preview France – Slovénie : enfoncer l’équipe de Luka Doncic, telle est la mission

C’est l’un des chocs de cette phase de poule de l’EuroBasket, pour les Bleus. Un France – Slovénie au sommet (17h, TMC et beIN Sports), d’autant plus que les hommes menés par le grand fou nommé Luka Doncic ont perdu face à la Pologne en ouverture de tournoi. Un premier match capital pour les tricolores, qui devront être impeccables dans le jeu pour passer cet obstacle.

Qui va se charger de défendre sur Luka Doncic ? Du Bilal Coulibaly, du Zaccharie Risacher, sans doute. Par extension, on pourrait dire que c’est l’ensemble du roster tricolore qui va se farcir un peu tour à tour le génie slovène, capable d’attaquer de partout avec une efficacité presque effrayante.

Contenir Doncic est certes LA mission principale des Bleus, mais il ne faut pas oublier que la Slovénie compte d’autres armes capables de faire du mal dans le jeu. Edo Muric, Gregor Hrovat, Klemen Prepelic sont autant d’atouts que les slovènes ne manqueront pas de faire valoir. Et pour eux, il le faudra : premier match perdu contre la Pologne, plus le droit à l’erreur si la première place du groupe (et donc pas de Serbie avant la demi-finale, logiquement) est encore l’objectif.

Côté tricolore, les choses sérieuses commencent vraiment. Après une entrée en matière réussie contre une Belgique relativement faible, le premier grand challenge de Frédéric Fauthoux est là. Une rencontre dans laquelle les intérieurs auront le boulot de ne pas prendre trop de fautes, tout en restant des dissuasions efficaces.

À l’extérieur, une adresse lointaine acceptable devra être la nouvelle norme, pour une équipe qui peine toujours à ajuster la mire de loin. Enfin ? Provoquer, provoquer et provoquer sur Doncic, ne pas lui laisser de répit et l’envoyer idéalement vite sur le banc avec des fautes au compteur.

Une victoire pour les Bleus serait un très gros succès non seulement sur le plan basket, mais aussi au niveau du classement. En reléguant la Slovénie à deux défaites d’écart, on s’assure de ne pas (sauf scénario catastrophe) les revoir au classement. Il restera ensuite la Pologne, sorte d’épouvantail de ce groupe D, en début de semaine prochaine, comme adversaire notable. Sans mal parler d’Israël, que les Bleus affronteront demain à 17h.