Suite de cet EuroBasket 2025 avec une immense journée à 12 matchs, et entre autres l’Équipe de France qui affrontera la Slovénie de Luka Doncic à 17h. S’il pouvait éviter de nous en coller 47 comme en 2022, ça arrangerait bien 68 millions de personnes.

Le programme du jour

12h30 : Lituanie – Allemagne (Groupe B)

: Lituanie – Allemagne (Groupe B) 13h45 : Tchéquie – Estonie (Groupe A)

: Tchéquie – Estonie (Groupe A) 14h : Italie – Géorgie (Groupe C)

: Italie – Géorgie (Groupe C) 14h : Islande – Belgique (Groupe D)

: Islande – Belgique (Groupe D) 15h30 : Grande-Bretagne – Suède (Groupe B)

: Grande-Bretagne – Suède (Groupe B) 17h : Lettonie – Serbie (Groupe A)

: Lettonie – Serbie (Groupe A) 17h : France – Slovénie (Groupe D)

: France – Slovénie (Groupe D) 17h15 : Chypre – Grèce (Groupe C)

: Chypre – Grèce (Groupe C) 19h30 : Monténégro – Finlande (Groupe B)

: Monténégro – Finlande (Groupe B) 20h15 : Turquie – Portugal (Groupe A)

: Turquie – Portugal (Groupe A) 20h30 : Espagne – Bosnie Herzégovine (Groupe C)

: Espagne – Bosnie Herzégovine (Groupe C) 20h30 : Pologne – Israël (Groupe D)

Tous ces matchs sont à retrouver sur BeIN Sports

Le main event

Assez peu de doutes sur cette partie, la France joue, ça justifie déjà un statut de main event, mais alors quand en plus ce sont les Slovènes de Luka Doncic qui se dressent en face, on est sur un incontournable. France – Slovénie, une confrontation devenue classique après le contre de Nico Batum aux Jeux de Tokyo et les 47 points de Luka Magic en poule de l’Euro 2022. Alors oui l’EDF n’est pas au complet et la Slovénie loin d’être au top également après la défaite face à la Pologne, mais ce choc a souvent été le théâtre de moments marquants. Alors si Nadir Hifi veut bien envoyer 4 ou 5 pull up sur le visage du petit génie Slovène, nous on prend !

Les autres matchs

Par où commencer ? Allez, par le début. Dans le Groupe A la République Tchèque et l’Estonie sont déjà au pied du mur, la Turquie fera un grand pas vers la première place en cas de win face aux étonnants Portugais, et le choc de l’après-midi opposera la Serbie à la Lettonie, devant un public letton qui devrait partir très vite dans les aigus. Dans le groupe B très gros game dès 12h30 entre la Lituanie et l’Allemagne, et là aussi le vainqueur prendra une option quasi définitive sur la première place. Juste derrière Lauri Markkanen tentera d’envoyer un nouveau carton à domicile face au Montenegro, et si vous aimez la Ligue 2 on vous conseille Grande-Bretagne – Suède à 15h30.

Dans le Groupe C la Géorgie tentera de confirmer son gros coup de mercredi face à l’Italie, l’Espagne doit réagir en fin de journée contre la Bosnie, et la Grèce aura logiquement moins de mal contre Chypre. Enfin, dans le groupe des Bleus la Pologne et Israel s’affrontent pour enchainer une deuxième victoire, tandis que les Belges affrontent l’Islande pour essayer de gratter – au moins – une petite victoire dans cet Euro.