WNBA : Odyssey Sims sauve le Fever à Los Angeles, les Wings prennent une belle rouste

Le basket ne s’arrête jamais. Le slogan d’une marque connue au début des années 2010, mais aussi de notre train de vie actuel. EuroBasket le jour, WNBA la nuit, on se régale et puis si vous vous demandiez, oui, on dormira plus tard.

Les résultats de la nuit

On commence à l’Est, avec les Wings qui ont mangé une méchante correction à Atlanta. Le Dream a d’abord dû lutter pour faire le trou durant le premier quart-temps, mais une fois l’écart fait, Dallas n’a pu qu’observer. Paige Bueckers termine néanmoins à 16 points et 10 passes à 7/15 au tir, bien aidée par une Maddy Siegrist inspirée (23 points). Le duo est pourtant trop seul, là où les joueuses adversaires sont quatre à dépasser ou titiller la quinzaine d’unités. Fin de partie en blow-out, addition sévère.

Du côté de Los Angeles, c’est Odyssey Sims qui a régalé La La Land. Dommage, parce qu’elle joue pour le Fever et qu’elle a inscrit le dagger qui donne le match à Indiana à 13 secondes du terme, et qui réalise globalement un money time de reine. Côté Los Angeles, c’est frustrant… mais personne n’a vraiment crevé l’écran sur le plan performance. Azura Stevens mène au point avec 17 pions plantés, et Kelsey Plum est restée cantonnée à 12 unités. Insuffisant.

Odyssey Sims tonight 🔥

• 21 points

• 6 rebounds

• 3 assists

• 10/20 FGpic.twitter.com/7aaPuwV9lc

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) August 30, 2025

Le programme du soir