EuroBasket 2025 – récap de la journée : la Serbie en maîtrise face au Portugal

Six matchs aujourd’hui lors de l’EuroBasket et de nombreuses performances individuelles ont été marquantes. La Serbie s’en est elle remis à son collectif (et à Nikola Jokic) face au Portugal pour s’imposer assez tranquillement

Les résultats du jour

Allemagne – Suède : 105-83

– Suède : 105-83 Turquie – République tchèque : 92-78

– République tchèque : 92-78 Lituanie – Monténégro : 94-67

– Monténégro : 94-67 Estonie – Lettonie : 70-72

: 70-72 Finlande – Grande-Bretagne : 109-79

– Grande-Bretagne : 109-79 Portugal – Serbie : 69-80

Dans le Groupe A, deux équipes ont fait forte impression : la Serbie qui, face au Portugal, a confirmé encore son statut de favori grâce à une belle performance collective et aux .. points de Nikola Jokic ainsi que la Turquie. Les coéquipiers d’Alterne Sengun ont facilement maîtrisé les tchèques. Après les Lettons, c’est un beau début de compétition. Et en parlant des Lettons, ils ont gagné d’une courte tête face à l’Estonie malgré un dernier quart-temps spécialement hideux des deux côtés.

Dans le Groupe B, une hiérarchie claire s’installe. L’Allemagne, la Lituanie et la Finlande ont tous gagnés leurs deux premiers matchs et aucun ne s’est fait peur aujourd’hui. Lauri Markkanen a été exceptionnel avec 43 points, il est l’homme de ce 29 août ! Les prochains matchs entre ces trois équipes seront très intéressants !

Le programme de demain