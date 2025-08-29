EuroBasket 2025 : Lauri Markkanen est indécent, 43 points contre la Grande-Bretagne

Lauri Markkanen avait annoncé la couleur en tournant à plus de 40 points de moyenne lors des matchs de préparation à l’EuroBasket, et il confirme. Son début de tournoi est tonitruant et contre la Grande-Bretagne, le grand blond en a planté 43.

Depuis le début de l’EuroBasket, il y a eu de jolies performances individuelles. Giannis Antetokounmpo et Alperen Sengun se sont notamment démarqués, mais aucun n’a dominé un match comme Lauri Markkanen face à la Grande-Bretagne. Il est donc, officiellement, devenu un ami de la France.

Dès le premier quart-temps, l’homonyme de la meilleure chanteuse des années 2000 a montré de quel bois il se chauffait, 12 points en 6 minutes sur le parquet ; l’arceau faisait la taille d’une piscine. Et pourtant, ce n’était rien par rapport aux 10 minutes suivantes. Tirs avec la planche, lancers-francs et surtout adresse à longue-distance, tout fonctionnait et à la pause, 29 puntos étaient déjà dans son escarcelle.

Et alors que les Britanniques étaient déjà menés de 16 points, l’ailier-fort du Utah Jazz n’a pas appuyé une seconde sur la pédale de frein. Il n’a besoin d’aucun permis ou d’aucune infraction pour faire tomber les 3-points. 14 unités de plus en 8 minutes pour atteindre la barre de la quarantaine et définitivement distancer ses adversaires… le tour était joué.

La ligne statistique finale du monstre ? 43 points, 4 interceptions, 2 rebonds et 1 passe à 13/22 au tir, 7/13 de loin et 10/11 aux lancers. Le tout en seulement 21 minutes !!!

La défense adverse n’a rien pu faire et comme on a rien à dire sur eux, voici une compilation des meilleurs noms de l’effectif de Marc Steutel : Josh Ward Hibbert, Jelani Watson-Gayle, Jubrile Belo et Dan Akin (Skywalker). De rien.