La Lettonie a eu chaud. L’impression visuelle n’est toujours pas bonne, mais grâce à Kristaps Porzingis et ses 26 points, les hommes de Luca Bianchi se sont imposés face à l’Estonie (72-70). Un bon rebond après la large défaite face à la Turquie.

Pendant près de 30 minutes, l’Estonie a bien cru réaliser un petit exploit en venant à bout de la Lettonie. Matthias Tass et Artur Konontsuk ont créé bien des problèmes à la défense adverse, mais un run en fin du troisième quart-temps a changé le cours de la rencontre.

À l’initiative de cette “remontada”, Kristaps Porzingis. Le nouveau joueur des Atlanta Hawks a compilé 26 points et 7 rebonds à 8/12 au tir. 7 pertes de balles sont venues ternir un peu ce joli tableau, mais l’intérieur a su se montrer au moment où son équipe en a eu le plus besoin.

THE UNICORN HAS ARRIVED 🦄#EuroBasket pic.twitter.com/7GBTxaqUqa

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 29, 2025

Mais l’événement le plus marquant de cette rencontre, c’est ce quatrième quart-temps hideux qui a effrayé chaque téléspectateur. Après huit minutes, seulement deux points avaient été marqués sur un goaltending (qui n’avait aucune raison d’être accordé). Finalement les deux équipes ont marqué 9 points chacune dans cette ultime période, mais que ce fût compliqué.

La Lettonie a gagné, mais ne se rassure pas. Ils n’ont rien de l’équipe dangereuse qui avait fait tomber la France lors du dernier Mondial. Dans ce groupe A dense, il va falloir bien mieux jouer pour faire tomber le Portugal ou la République tchèque et ainsi se qualifier pour la suite de la compétition.