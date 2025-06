Transfert NBA : Kristaps Porzingis file chez les Hawks !

ALLEZ ! Encore un gros transfert, les Celtics n’ont pas le temps : Kristaps Porzingis file chez les Hawks, dans un trade à 3 équipes incluant aussi les Nets. Deux ans d’aventure à Boston, un titre, un merci et des adieux, le Letton et les C’s, c’est terminé !

Kristaps Porzingis chez les Hawks, un dossier qui chauffait pas mal ces dernières heures. Voilà qu’il est devenu bien réel, et avant de papoter, le détail complet du transfert :

Hawks reçoivent : Kristaps Porzingis, un second tour de Draft (nature non précisée)

Kristaps Porzingis, un second tour de Draft (nature non précisée) Celtics reçoivent : Georges Niang, un second tour de Draft (nature non précisée)

Georges Niang, un second tour de Draft (nature non précisée) Nets reçoivent : Terance Mann, le pick 22 de la Draft 2025 (via Hawks)

Il y a 24h, les Celtics étaient encore l’équipe de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis. Ce n’est désormais plus le cas. La motivation de Brad Stevens est bien simple : on a gagné le titre en 2024, l’équipe va désormais coûter un BRAS, Jayson Tatum est blessé pour la saison. De quoi forcer à faire des coupes salariales pour ne pas se prendre des pénalités colossales la saison prochaine concernant les règles de la Luxury Tax.

BREAKING: Boston, Atlanta and Brooklyn are finalizing a three-team trade that sends Kristaps Porzingis and a second-round pick to the Hawks, Terance Mann and Atlanta’s No. 22 pick to the Nets, and Georges Niang and a second-rounder to the Celtics. pic.twitter.com/1fcbIslyVF

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2025

Sachez qu’en deux transferts, Boston passe sous le second appron (qui restreint énormément le recrutement) et économisera 180 millions de dollars de taxes sur le prochain exercice. Un mal nécessaire pour la pérennité du projet. La question qu’on se pose désormais, et assez logiquement, c’est de savoir si Jaylen Brown va lui aussi faire ses valises. Pas impossible, mais il faudra y mettre le prix, et donc laisser le temps aux équipes intéressées de négocier.

C’était sur et certain que des cuts allaient avoir lieu à Boston.

Même si Tatum était resté sur 2 jambes, la masse salariale des Celtics + l’arrivée de nouveaux propriétaires allaient forcer des transferts.

Brad Stevens n’a pas voulu vivre dans un monde avec les dégâts du…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2025

Pour ce qui est des Hawks, l’acquisition de Porzingis est un signal clair à Trae Young : voilà ton intérieur, mon grand. Déjà beaucoup évoqué durant la saison comme joueur à surveiller lors de la Free Agency, Ice Trae a reçu les faveurs de sa franchise, et le projet est clair : les Faucons veulent gagner avec leur star, et font le nécessaire pour l’entourer. Avec Onyeka Okongwu qui s’est remarquablement développé cette saison, ça peut vraiment former une doublette qui déchire.

Très content des premiers signes montrés par la nouvelle direction des Hawks.

Il fallait augmenter en taille, en niveau de jeu, en profondeur et en talent réel autour de Trae Young. Le pick and pop avec Porzingis peut faire très mal. Et t’as pas à forcer sur lui vu que t’as…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2025

Enfin, Brooklyn. Le mec qui passait par là et qui a flairé la bonne affaire. Sean Marks récupère un cinquième choix de Draft pour le premier tour de 2025 (un record depuis 1990, pour sûr), et Terance Mann, car rien n’est gratos non plus. Les Nets ne sélectionneront très probablement pas cinq fois demain soir, alors attention aux transferts d’ici là. La nuit s’annonce agitée !

Les Nets ont désormais les picks 8, 19, 22, 26 et 27 au premier tour de la Draft 2025.

Impossible d’imaginer que Brooklyn va drafter 5 jeunes, il est donc probable que Sean Marks sera très actif d’ici demain soir.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2025

Sources : Bobby Marks, Shams Charania, NBA