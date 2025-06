Paris Basket champion de France 2024-25 !

C’était ce soir l’épilogue de cette finale de championnat de France entre Monaco et Paris, dans une Adidas Arena pleine à craquer. Un Game 5 exceptionnel, un champion incroyable, un finaliste qui l’est tout autant. Énorme promo pour le basket français, montez dans le train !

Le Paris Basket est champion de France, sept ans seulement après sa création. Bébé de David Kahn, ancien dirigeant NBA notamment, le club de la capitale a gravi tous les échelons pour atteindre cette saison le Top 16 de l’EuroLeague et donc ce titre de champion de France, au terme d’une série incroyable face à Monaco, finalistes de l’EuroLeague, et d’un Game 5 absolument fabuleux.

Les Parisiens avaient frappé les premiers, avec notamment l’ancien capitaine monégasque Yakuba Ouattara, mais dès le deuxième quart le duo Strazel / Okobo a passé la seconde, Jordan Lloyd a mis le nez à la fenêtre, Mam Jaiteh a fait la loi dessous et un incroyable Terry Tarpey a montré la voie. Monaco avait alors repris le lead, semblait même avoir mis un coup derrière la tête des Parisiens.

Mais c’était sans compter le réveil d’un homme, MVP du championnat et qui disputait ici son dernier match en France avant de partir pour le Panathinaikos : ce crack immense de TJ Shorts. Une seconde mi-temps ex-cep-tion-nelle, à l’image de ses deux saisons à Paris finalement, 27 points, 7 rebonds et 10 passes s’il vous plait, et sur ses épaules Nadir Hifi met ses tirs et tout le monde suit, pour enflammer l’Adidas Arena et offrir au final un superbe succès à Paris, 99-93, un an après une première finale perdue face à ces mêmes Monégasques.

LE PARIS BASKETBALL EST CHAMPION DE FRANCE POUR LA PREMIÈRE FOIS DE SON HISTOIRE 🥹🥹🥹🥹🥹

— Paris Basketball (@ParisBasketball) June 24, 2025



Magnifique promotion pour le basket français ce soir, quelques heures après la qualif de l’Équipe de France féminine pour les demi-finales de l’EuroBasket. Et dire que demain soir on aura peut-être 5 Français au premier tour de la Draft, nan mais vraiment, quelle vie.