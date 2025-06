Transfert NBA : C.J. McCollum échangé aux Wizards, Jordan Poole à New Orleans !

Les Pelicans et les Wizards font du business ! À 24h de la Draft, les deux franchises ont monté un gros échange. C.J. McCollum fait notamment ses valises pour Washington, alors que Jordan Poole arrive lui dans le Bayou. On regarde tout ça de plus près.

Le détail du trade :

Les Pelicans obtiennent : Jordan Poole, Saddiq Bey et le pick 40 de la Draft 2025

Les Wizards obtiennent : C.J. McCollum, Kelly Olynyk et un futur second tour de Draft

The trade swaps guards — the Wizards shifting from Poole to the veteran in McCollum, who has an expiring contract. Washington now is expected to approach $100 million in projected cap space in 2026. Pelicans move younger, possibly more dynamic with Poole and Bey. https://t.co/5MoDagRyph

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2025

Première réaction, on est un peu surpris de voir dans quelles directions vont les deux franchises.

Du côté de Washington, on ajoute des vétérans qui ne fit pas forcément avec un projet de reconstruction. Le principal intérêt est surtout économique puisque McCollum comme Olynyk sont en fin de contrat en 2026, ce qui permettra aux Wizards de gagner une énorme flexibilité. Bilal Coulibaly et Alex Sarr auront de bons vétérans pour les encadrer mais il faudra aussi laisser de la place pour le développement des jeunes.

Chez les Pelicans, on procède à un rajeunissement du roster, avec le pari Jordan Poole pour remplacer un C.J. McCollum encore très productif mais qui file sur ses 34 ans. Poole a réalisé une saison loin d’être cata à D.C. et il pourra compenser dans un premier temps la longue absence de Dejounte Murray, gravement blessé. Saddiq Bey sort lui d’une saison blanche pour blessure. Entre Murray, Poole et Zion, le vestiaire de NOLA risque d’ailleurs d’être animé cette saison, bon courage à Willie Green. Pas sûr que les Pelicans soient beaucoup plus compétitifs après cet échange…

Source texte : ESPN