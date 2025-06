Avis de la rédaction : qui sera le bust de la Draft NBA 2025 ?

La rédaction sort la boule de cristal avant le premier tour de la Draft NBA 2025 qui aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon nous, quel joueur sera sélectionné un petit peu trop haut et ne répondra pas aux attentes dans la Grande Ligue ?

Giovanni

Jeremiah Fears : Quand dans tes principales qualités il y a “peur de rien”, c’est un peu comme quand on dit d’une personne moche qu’elle a “beaucoup d’humour”. Alors Jeremiah Fears est peut-être très drôle, propre et ponctuel, mais niveau basket j’ai du mal. N’est pas Kyrie Irving qui veut, et Fears aura pour moi du mal à transposer ses qualités d’explosivité et de dribble dans un monde où il faut un peu plus réfléchir et shooter un minimum. Est-ce que je viens de donner un avis perso sans aucune remarque négative envers les Wolves ? Oui, c’est possible, on va dire que c’est la trêve.

Robin

Kon Knueppel : rien contre le garçon, évidemment, et je pense même qu’il pourra faire d’autres choses à terme que des catch-and-shoots derrière l’arc. Mais dans une Draft avec autant de profils intrigants, le voir projeté parfois en quatrième choix malgré une défense moyenne et une polyvalence offensive à développer, c’est, selon moi beaucoup trop haut. En plus, s’il termine véritablement à Charlotte, c’est sûrement la meilleure manière de courir vers l’échec. Oui c’est gratuit.

Alexandre T.

Ace Bailey : comme un mauvais pressentiment avec Bailey. Il est annoncé Top 3 depuis belle lurette mais son année en NCAA n’a pas été si folle que ça et son attitude autour de la Draft montre soit un gars qui a un peu trop la confiance, soit quelqu’un qui est pas forcément bien entouré. Certains l’annoncent à Washington, parfait pour continuer la légende des joueurs de D.C. avec un bon melon. (Hello Boule et Beal)

Timéo

Ace Bailey : ce n’est pourtant pas le talent qui manque chez Bailey, mais tout ce qu’il y a autour respire tellement le joueur qui finira par moisir en tant que “leader” d’une équipe sans objectif (coucou Washington). Perdre 6 centimètres au Combine, refuser le moindre workout pour une équipe jusqu’à annuler le seul qu’il devait faire avec les Sixers. Le message envoyé est toujours le même : “Bailey se considère comme un joueur du top 3” machin chouette. Lui, veut qu’on lui file les clés dès son arrivée, toutes les graines du bon gros bust sont plantées. Après peut-être que par top 3 il entendait être aux côtés d’Anthony Bennett et Kwame Brown on sait pas.

Clément

Ace Bailey : je sais pas, je le sens pas le gamin. On peut avoir du potentiel, mais si la matière grise ne suit pas, alors ça devient de suite moins intéressant. Ace Bailey a l’air de se ranger dans cette case de gars qui se repose sur ses acquis. Je sais de quoi je parle j’étais pareil en cours à l’époque, mais revenons à nos moutons. Bailey n’a fait que descendre dans les prévisions, ses workouts n’ont convaincu personne pour la seule raison… qu’il n’en a pas fait, et il ne semble pas se prendre pour n’importe qui. Actuellement annoncé en 6 aux Wizards alors qu’il était autrefois rangé dans le Top 3, tout semble aligné pour que sa trajectoire ressemble à un itinéraire Waze rempli de bugs.