Avis de la rédaction : qui sera le steal de la Draft NBA 2025 ?

La rédaction sort la boule de cristal avant le premier tour de la Draft NBA 2025 qui aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon nous, quel joueur sera sélectionné un petit peu trop bas et mettra le feu à la Grande Ligue en octobre prochain ?

Giovanni

Carter Bryant : on a le droit de dire que je l’ai choisi juste parce que son prénom et son nom de famille…. non, ok, on n’a pas le droit. Plus sérieusement, j’aime les joueurs “propres”, et Carter Bryant coche pour moi toutes les cases. Du tir, de la défense, pas trop de déchets, des coupes et du jeu sans ballon, c’est à dire tout ce qui fait du bien à une équipe, ça part des mollets mais aussi du cerveau. Plafond pas super haut mais plancher intéressant et déjà NBA ready selon moi. Ah oui, et je le veux à San Antonio, cordialement, la direction.

Robin

Derik Queen : d’accord son profil athlétique n’est pas exceptionnel et c’est un problème dans la NBA actuelle. D’accord, son jeu non plus ne répond pas à tous les codes du basket-ball moderne. Mais il est de ces joueurs qui sont capables de créer leurs propres tendances. Le pivot du Maryland a des mains en or, une mentalité parfaite et un footwork qui ferait passer Lionel Messi pour un danseur de tecktonik. Le regarder au poste, c’est une symphonie, et les défenseurs adverses, il va les siphonner.

Alexandre T.

Ryan Nembhard : comme un gros air de famille avec un joueur des Pacers, mais surtout un bon meneur à l’ancienne. QI Basket, vision du jeu, combativité, un shoot qui doit encore progresser mais un profil bien utile dans n’importe quel roster. Il a déjà 22 ans ce qui fait que son profil est moins “hype” mais je pense qu’il a tout pour devenir une belle surprise dans les prochaines années s’il tombe au bon endroit.

Timéo

Carter Bryant : Certainement pas le potentiel pour devenir un franchise player, mais qu’est-ce que son profil pourrait s’avérer utile dans n’importe quel effectif NBA. La grosse question réside dans sa capacité à rester régulier derrière l’arc, mais si le bonhomme parvient à maintenir la barre : du shoot, de la bonne défense que ce soit on ou off ball, des déplacements sans ballons toujours intelligents en attaque et un fort profil athlétique. Ça sonne comme un parfait joueur de complément dans une équipe qui tourne et qui pourrait avoir de l’impact dès son arrivée sur les parquets de la Grande Ligue. Que les dieux du basket fassent en sortent qu’il tombe dans une bonne situation par pitié…

Clément

Walter Clayton Jr. : le profil type du gars parfaitement adapté à la NBA actuelle mais qui continuera d’être sous-estimé quoi qu’il arrive. Certes, sa taille est un handicap dans une NBA où les freaks sont de plus en plus nombreux, mais la capacité de WCJ à scorer a impressionné cette saison en NCAA et l’équipe qui posera la main dessus aura un vrai potentiel en plus dans son effectif. Le genre de gars capable de dynamiter un banc, et à terme un cinq majeur peut-être même. Son éthique de travail est bien connue, et il pourrait être de la trempe des futurs grands en mettant les bouchées doubles. Perso j’ai décidé d’y croire.