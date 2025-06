Il fallait prendre ce match avec sérieux, et l’Équipe de France avait semble-t-il compris le message. Victoire très solide en quarts de finale, attention la concu… cette équipe est en train de monter en puissance.

Face à la plus française des Lituaniennes, Juste Jocyte, et à un duo d’intérieures bien costaudes, les filles de Jean-Aimé Toupane connaissaient le danger. Les Baltes, elles, avaient décidé de jouer avec le feu en laissant nos filles ouvertes à 3-points. Spoiler : ce fut la pire idée du siècle.

Fin du premier quart-temps : 35-14.

Les Bleues sont à 9/11 à 3-points.

C’est une MIX-TAPE. pic.twitter.com/vQ4Q9UmhQ0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2025

Un premier quart-temps absolument Warriors 2016, avec le trio Iliana Rupert / Migna Touré / Janelle Salaün pour mettre les Bleues sur de bons rails. 9/11 du parking en 10 minutes, 35-14 après 12 minutes et un match… déjà plié, car on ne remonte pas 21 points à cette équipe, pas quand on est la Lituanie en tout cas. Le deuxième quart est également très réussi, et la deuxième mi-temps, forcément, sera surtout l’occasion de travailler, avec des cinq différents sur le terrain.

Un travail de sape qui paiera par la suite, en demi-finale vendredi pour être plus précis, car là voilà la prochaine échéance pour cette Équipe de France : les demi-finales de l’EuroBasket 2025, vendredi face au vainqueur du match entre l’Espagne et la République Tchèque, probablement à 16h30.

De la joueuse 1 à la joueuse 12, cette EDF est pour l’instant sûre d’elle et pas grand chose ne la dérange sur le terrain. Vendredi on passe aux choses sérieuses, et si jamais on devait renvoyer des Espagnoles chez elles, on ne vous cache pas que le bonheur serait décuplé.