Noa Essengue a dû faire face à un choix cornélien en cette fin de mois de juin : son équipe, le Ratiopharm Ulm, ou la Draft NBA, et l’ailier Français a fait s’est décidé.

Cette situation est la définition de l’expression “avoir le cul entre deux chaises”. Le premier tour de la Draft NBA se tient dans la nuit de mercredi à jeudi (heure française) et Noa Essengue a même été invité, à l’instar de Nolan Traoré, dans la “green room” symbole de sa côte élevée auprès des dirigeants américains. ESPN l’envoie aux Raptors avec le 9è choix

Problème, dans le même temps, se déroulent les Finales du championnat Allemand opposant son équipe, le Ratiopharm Ulm, au Bayern Munich. La NBA a d’ores et déjà annoncé qu’elle ne modifierait pas les dates de la Draft, ce qui pousse Essengue à devoir choisir entre l’un et l’autre.

Le natif d’Orléans a tranché, et il sera à Brooklyn ce mercredi pour entendre son nom appelé sur l’estrade par Adam Silver.

Projected lottery pick Noa Essengue is reportedly leaving his team, who lead 2-1 in the German League Finals, to attend the NBA Draft, per @BasketNews_com

“NBA Draft prospect Noa Essengue will miss the remainder of the German league finals to attend the NBA Draft ceremony, per… pic.twitter.com/nB4KmPNC07

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 24, 2025

Noa Essengue n’a pu effectuer aucun workout avec les équipes NBA, du fait de sa saison encore en cours en Allemagne, mais nul doute que les GM ont remarqué ses dimensions et sa défense, qui en font à coup sûr un prospect intrigant outre-Atlantique.

Dans ces finales, il aura donc tourné à 3,7 points, 1,7 rebond et 1,3 passe par match, des statistiques bien plus légères que lors des demi-finales, où il a impressionné. Son coéquipier Ben Saraf, pressenti en fin de premier tour mais pas invité dans la “green room”, restera quant à lui en Allemagne jusqu’à la fin des Finales.

Source texte : BasketNews