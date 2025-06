Cocorico, on a appris hier que Nolan Traoré et Noa Essengue faisaient partie des prospects invités dans la Green Room le soir de la Draft le 25 juin prochain. Plutôt bon signe en général.

La Green Room, qu’est-ce que c’est ? Non, pas une cantine spéciale dans laquelle vous ne mangez que du tofu ou des galettes veggie. Pas une pièce secrète dans laquelle on écoute Tryo, pas une salle d’arcade aux couleurs des Celtics ou de l’ASSE non plus, mais plutôt une partie de la salle le soir de la Draft… dans laquelle les petits fours sont un peu plus appétissants qu’ailleurs. La NBA y invite chaque année une vingtaine de prospects, ceux attendus dans les hauteurs de la Draft, et ces derniers peuvent ainsi y inviter leur clan (famille, très proches, agents…) pour vivre cette soirée pas comme les autres à leur côté. Et après Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly il y a deux ans et le duo Risacher – Sarr l’an passé, il y aura donc, encore, deux Frenchies dans la Green Room cette année !

2 Français invités dans la Green Room pour le soir de la Draft 2025 :

Nolan Traoré

Noa Essengue https://t.co/Qg47koOXVy

Nolan et Noa vont donc pouvoir vivre cette soirée comme des princes, en espérant la terminer comme un Lottery pick (dans les 14 premiers) et plus globalement… drafté au premier tour, on ne sait jamais mais ça la foutrait un peu mal. Pour Noa Essengue ça ne devrait pas poser de problème, pour Nolan on croise un tout petit peu plus les doigts car les dernières mocks ne sont pas aussi tendres que celles d’il y a un an, mais sincèrement ça devrait passer comme une lettre à la poste pour notre duo de Frenchies, qui seront accompagnés sur cette Draft par Noah Penda, Maxime Raynaud et Joan Beringer, alors que Mohamed Diawara priera également le lendemain pour le deuxième tour.

Petits fours et tribu à leurs côtés, Noa et Nolan vont se mettre bien mercredi prochain et on sera là pour vivre ça avec eux, à distance, mais pas sans un infini bonheur pour ces deux cracks du basket français. Mé-ri-té !