Alors qu’on attend tous avec impatience le transfert de Kevin Durant, les rumeurs continuent d’entourer ce dossier qui rythme aujourd’hui l’actu NBA en marge des Finales. Dernière update provenant des sources de la Ligue : KD aurait les Spurs tout en haut de sa liste.

Entre les équipes intéressées par Durant, les destinations préférées de KD, et les franchises “surprise” qui pourraient tenter un gros coup (Clippers ? Raptors ?), c’est pas toujours facile de s’y retrouver. D’autant plus que les rumeurs s’enchaînent en ce moment, certaines plus pertinentes que d’autres.

Si l’on rassemble les sources qui sont habituellement les mieux informées, comme Shams Charania d’ESPN et Sam Amick de The Athletic, voici ce que l’on retient :

Houston, Miami et Minnesota seraient les équipes les plus actives sur le dossier KD ;

Kevin Durant voudrait jouer à San Antonio, Houston ou Miami (pas aux Wolves) ;

La destination préférée de KD parmi ces trois : les Spurs.

D’après The Athletic, San Antonio serait en effet tout en haut de la liste de Kevin Durant, lui qui retournerait ainsi au Texas où il a passé ses années universitaires, tout en rejoignant le phénomène français Victor Wembanyama. KD se verrait bien rejoindre la prometteuse équipe des Spurs et ensuite prolonger là-bas, lui qui arrive en fin de contrat (54,7 millions de dollars) à l’été 2026.

Ceci étant dit, les Suns vont forcément essayer de chercher le meilleur deal pour eux. La franchise de Phoenix travaille actuellement avec le camp KD pour tenter de trouver une destination qui arrange tout le monde, mais ça n’en prend pas trop le chemin. En effet, les Cactus ne sont pas emballés par les offres de Houston, Miami et San Antonio, les Spurs refusant de trop lâcher dans un deal pour un joueur de 37 ans bientôt en fin de contrat (et qui va vouloir une grosse prolongation).

Out of Kevin Durant’s preferred trade destinations, league sources tell The Athletic that he specifically wants to play for the San Antonio Spurs. pic.twitter.com/nVyOZYMsZZ

— The Athletic (@TheAthletic) June 17, 2025

Cela pourrait pousser Phoenix à regarder ailleurs, sans prendre en compte les destinations favorites de KD. Et certaines équipes qui ne semblent pas en pole position sur ce dossier pourraient ainsi se laisser tenter par Durant, même si ce dernier ne veut pas venir, même s’il pourrait repartir en 2026 en tant qu’agent libre.

Au vu des turbulences de la dernière trade deadline, les Suns préfèrent sans doute trouver un point de chute convenable à Durant pour éviter de ternir encore plus la réputation de la franchise. Mais dans le même temps, Phoenix est dans une position tellement compliquée aujourd’hui que les dirigeants doivent maximiser la contrepartie pour KD (Phoenix chercherait avant tout des joueurs d’impact immédiat).

Alors, qui réussira à convaincre les Suns ?

Sources texte : ESPN, The Athletic