Fantomatique dans le Game 5 cette nuit, Tyrese Haliburton a été gêné non seulement par l’énorme défense du Thunder mais aussi par une blessure à la jambe droite/mollet. Mais ne comptez pas sur le meneur d’Indiana pour rater le Game 6 de jeudi.

“Si je peux marcher, alors je veux jouer.”

En galère pendant quasiment tout le match, Tyrese Haliburton a serré les dents pour essayer d’aider ses copains, mais le challenge proposé par OKC était tout simplement trop grand : 4 points à 0/6 au tir dont 0/4 à 3-points, 7 rebonds, 6 passes et 3 pertes de balle en 34 minutes.

Une soirée cauchemar pour Haliburton, et il y a donc forcément des doutes aujourd’hui sur sa capacité à rebondir dans le Game 6.

“Il n’est pas à 100%, clairement” a déclaré son coach Rick Carlisle. “Mais je ne pense pas qu’il ratera le prochain match. On était inquiets à la mi-temps, il a insisté pour jouer. Je trouve qu’il a réalisé de bonnes choses en seconde mi-temps, mais il n’est pas à 100%. Il y a beaucoup de joueurs dans cette série qui ne le sont pas.”

Sans vouloir se cacher derrière les blessures, le coach des Pacers ne peut pas non plus ignorer l’état de santé de son chef d’orchestre, qui est au cœur du style de jeu d’Indiana. C’est déjà un défi énorme d’affronter la défense élite du Thunder, ça l’est encore plus quand le physique peine à tenir.

“He’s not 100%. It’s pretty clear. But I don’t think he’s gonna miss the next game.”

Pour rappel, Haliburton a rejoint les vestiaires en première mi-temps à cause de son bobo à la jambe (après une chute), est rentré en jeu avant la pause avant de se faire soigner à nouveau. Entre fatigue et mouvements limités, Tyrese n’a jamais vraiment pu peser sur la rencontre.

Suite au match, Carlisle a ajouté que les Pacers feront une “évaluation complète” de leur meneur, en espérant évidemment qu’il puisse tenir sa place dans le Game 6 crucial de jeudi, qu’Indiana doit absolument remporter pour rester en vie.

Au vu du contexte, attendez-vous à voir Tyrese sur le terrain, même à 50, 30 ou 20%.

