En France, c’est peut-être la série du premier tour qui sera la plus scrutée. Victor Wembanyama fait ses grands débuts en Playoffs. Avec ses San Antonio Spurs, il affronte une équipe des Portland Trail Blazers dans une très bonne dynamique après une fin de saison très positive. Envoyez la grosse preview !

Confrontations en saison régulière :

26 novembre : Blazers – Spurs (102-115)

(102-115) 3 janvier : Spurs – Blazers (110-115)

(110-115) 8 avril : Spurs – Blazers (112-101)

Difficile de tirer la moindre conclusion de ces trois affrontements pour la simple et bonne raison que Victor Wembanyama n’a participé à aucun d’entre eux. 18 matchs manqués cette saison par l’Alien et parmi eux, tous ceux face aux Blazers… la probabilité était faible. Stephon Castle a également manqué deux de ces affiches.

Pourtant, les Spurs se sont imposés à deux reprises grâce à de jolis matchs de De’Aaron Fox auteur de 37 points et 8 passes puis 27 points et 5 passes décisives. Il faut dire que Jrue Holiday n’était pas là lors de la première rencontre et le back-court de Portland était un petit peu démuni.

Lors de la seule victoire des joueurs de l’Oregon, c’était Deni Avdija qui s’était illustré avec un triple-double, bien accompagné par Donovan Clingan avec ses 24 points et 12 rebonds. L’Israelien a également marqué 37 et 29 unités dans les autres rencontres. Il s’est montré à son aise défendu par Devin Vassell et Harrison Barnes. Mais encore une fois, sans un grand français dans la raquette, c’est un petit peu plus facile.

Victor Wembanyama n’a joué que 5 matchs dans sa carrière face aux Blazers et son premier était peut-être le plus réussi avec 30 points, 6 rebonds, 6 passes et 7 contres en 24 minutes (sacré rookie). Dédicace aussi à ses 30 points, 7 rebonds et 10 contres lors du dernier affrontement en date le 21 décembre 2024.

À quoi ressemblera la première série de Victor Wembanyama en carrière ?

Le pivot des San Antonio Spurs l’a dit, il était impatient de ces matchs à enjeu. Ces matchs où il jouera probablement plus de 35 minutes et n’aura pas besoin de mettre le pied sur le frein hors gros écart. Ces matchs où il ne pourra pas se cacher (encore faudrait-il qu’il le souhaite) et où la planète basket-ball ne pourra pas détourner le regard.

Sur le papier, l’arrivée de Victor Wembanyama en Playoffs doit être une secousse sismique. Des débuts marquants, historiques, qu’on tient en référence pour les futurs et qui ringardisent les anciennes. Désormais, il faut le montrer sur le terrain.

La bonne nouvelle pour le Français, c’et qu’il joue contre une équipe qui peut lui opposer une résistance… mais aussi faire briller ses plus grandes qualités. Les Blazers ont une raquette fournie : Donovan Clingan a énormément progressé, Toumani Camara également, Jerami Grant brille en sortie de banc, Deni Avdija peut se glisser parmi les grands, Robert Williams III n’est pas blessé… il y a du monde à envoyer.

MESDAMES ET MESSIEURS

C’EST OFFICIEL

LE GAME 4 ENTRE SPURS ET BLAZERS SERA DIFFUSÉ AU GRAND REX À 21H30 LE DIMANCHE 26 AVRIL !!! 😍😍😍

2500 MALADES DEVANT CE BANGER !!! pic.twitter.com/L9zuJJpWbi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2026

Mais les deux problèmes pour Portland, c’est qu’il n’ont pas ce joueur de petit gabarit assez solide pour faire mal aux jambes de Victor Wembanyama à la manière d’un Dillon Brooks ou Alex Caruso. Jrue Holiday pourra essayer par séquences, mais risque surtout de garder De’Aaron Fox ou Stephon Castle. Ils n’ont pas le type de défenseur que n’aime pas l’Alien.

Et surtout, les Blazers sont une équipe qui, pour être performante en attaque, doit appuyer sur les drives. Ils ont pris beaucoup de tirs de loin cette saison, mais en possèdent que le 28e de meilleur pourcentage de la Ligue. Wemby les attendra sous le cercle et sa moyenne de contres pourrait bien gonfler.

Alors bien sûr, seul le terrain confirmera ces théories, mais le diamant des San Antonio Spurs semble tout avoir à disposition pour réaliser une première série sensationnelle !

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Spurs – Blazers, dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 avril à 3h

Spurs – Blazers, dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 avril à 3h Game 2 : Spurs – Blazers, dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 avril à 2h

Spurs – Blazers, dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 avril à 2h Game 3 : Blazers – Spurs, dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 avril à 4h30

Blazers – Spurs, dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 avril à 4h30 Game 4 : Blazers – Spurs, dimanche 26 avril à 21h30

Blazers – Spurs, dimanche 26 avril à 21h30 Game 5* : Spurs – Blazers, dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 avril, horaire à déterminer

Spurs – Blazers, dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 avril, horaire à déterminer Game 6* : Blazers – Spurs, dans la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai, horaire à déterminer

Blazers – Spurs, dans la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai, horaire à déterminer Game 7* : Spurs – Blazers, dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 avril, horaire à déterminer

*si nécessaire

LA PREVIEW EN VIDÉO