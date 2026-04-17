Playoffs NBA : le prix des places pour Knicks – Hawks à 300$ min., le maire regrette la situation

L’ensemble des séries du premier tour des Playoffs 2026 n’est pas encore connu, mais déjà, le prix des places connaît une forte inflation dans certaines salles. Pour New York, il faut ainsi compter près de 300 dollars pour espérer entrer au Madison Square Garden lors du Game 1. Un prix élevé qui interpelle jusqu’à la mairie de la ville.

Bien sûr, il faut prendre en compte dans cet article la puissance des marchés qui sont aujourd’hui en Playoffs. Naturellement, une place coûtera moins cher à Cleveland qu’à New York, mais pour un premier tour de Playoffs, les prix atteignent déjà des montants impressionnants pour assister à certaines séries. Sachez par ailleurs que vous pouvez retrouver des tickets pour les Playoffs sur le site Hellotickets.

NBA playoff Game 1 get-in prices:

Raptors @ Cavs: $43

TBD @ Pistons: $85

T-Wolves @ Nuggets: $89

TBD @ Thunder: $111

Trail Blazers @ Spurs: $130

Rockets @ Lakers: $135

76ers @ Celtics: $166

Hawks @ Knicks: $300

(Via @TickPick ) pic.twitter.com/3QJYxfQHsM

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 16, 2026

Ainsi, s’il est possible d’aller voir le champion en titre pour un peu plus de 100 dollars, il n’est en revanche pas possible de s’inviter au Madison Square Garden pour moins de 300 dollars. L’écart de prix est tel avec les autres salles que l’affaire est remontée jusqu’au maire Zohran Mamdani, interrogé à ce sujet lors d’une très récente conférence de presse. Il n’a pas manqué de prendre d’abord ça avec humour…

Zohran Mamdani on the high cost of Knicks playoff tickets vs Atlanta:

« I would say that I blame Trae Young… and I think it’s always important to blame Trae Young » pic.twitter.com/KDYxJNyarG

— BrickCenter (@BrickCenter_) April 16, 2026

Pour autant, avec plus de sérieux, Mamdani a expliqué qu’il n’était pas normal que le sport devienne un bien de luxe. Une phénomène qui ne se note pas qu’au basket, puisqu’en Europe, le prix pour les grands matchs de football ont aussi explosé ces dernières années, dans certains stades.