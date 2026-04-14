Tuto : comment acheter des billets pour aller voir un match de Playoffs NBA ?

Félicitations à toutes et à tous pour le marathon (NBA, pas celui de Paris), la saison régulière est enfin derrière nous et la meilleure période de l’année va pouvoir commencer. Pendant les deux prochains mois, on ne va pas compter les nuits blanches. Mais quelques chanceux auront peut-être l’opportunité d’assister à un match de Playoffs NBA directement sur place. Si c’est votre cas, voici un petit tuto pour choper vos billets sans galères grâce à notre partenaire Hellotickets.

On ne le répètera jamais assez, difficile de faire mieux que la NBA sur le plan du divertissement. Ce qui est encore mieux ? Les Playoffs NBA. Pas la peine de remonter trop loin en arrière, le printemps dernier était riche en moments forts. Les comebacks improbables des Pacers qui se hissent jusqu’en Finales, la première bague pour le Thunder, le Game 7 entre Denver et OKC, la triste sortie de route des Lakers dès le premier tour ou la frénésie qui s’est emparée de New York City jusqu’à la fin du mois de mai… l’édition 2025 était un bon cru. On espère que 2026 le sera tout autant, avec une attention toute particulière sur les premiers pas de Victor Wembanyama et de cette équipe des Spurs en Playoffs.

De New York à San Antonio en passant par Boston ou Los Angeles, les vacanciers qui se promènent chez l’Oncle Sam en ce moment ont le droit de nous narguer. Non seulement ils vont pouvoir mater les matchs à des horaires décents mais ils pourraient même se retrouver à faire tourner les towels des Rockets après un dagger de KD face à LeBron James au Toyota Center. Pour ça, encore faut-il savoir où se procurer ses billets pour les Playoffs NBA. C’est là que la plateforme Hellotickets entre en scène, avec un site 100% sécurisé et entièrement en français, pour une expérience sans stress. Mais avant ça, voici un petit tuto pour tout comprendre et éviter les pièges et les déceptions lors de votre voyage aux US ce printemps.

Les Playoffs NBA, comment ça marche ?

Petit rappel utile pour commencer. Les Playoffs NBA se déroulent de la mi-avril à la mi-juin et opposent les 8 meilleures équipes de chaque Conférence. Les équipes sont réparties dans un tableau en fonction de leur résultat en saison régulière de la même manière que les têtes de séries au tennis (1 contre 8, 2 contre 7, 3 contre 6 et 4 contre 5). La meilleure équipe de chaque Conférence croise le champion de l’autre cote du pays lors des Finales NBA.

Chaque série de Playoffs se dispute au meilleur des sept matchs, soit quatre rencontres disputées au minimum lors de chaque série. En cas de sweep (4 victoires à 0), les trois rencontres suivantes sont inutiles. En cas de victoire 4-1, les deux matchs suivants sont annulés, et ainsi de suite.

Les quatre équipes qui ont terminé la saison régulière avec le meilleur bilan au sein de leur Conférence auront l’avantage du terrain lors du premier tour des Playoffs. Cela signifique qu’elles accueilleront les matchs 1 et 2, puis les matchs 5 et 7 si nécessaires. Idem pour les tours suivants où le home-court advantage est donné à la meilleure tête de série.

Depuis 2020, la NBA a décidé de mettre en place le Play-in Tournament. Les équipes classées de 7 à 10 dans chaque Conférence s’affrontent à la fin de la saison régulière pour obtenir les deux derniers tickets pour les Playoffs. Cette info est surtout utile si vous voyagez à Miami, l’équipe la plus habituée de ce rendez-vous intermédiaire.

Quand est-ce que le calendrier des Playoffs NBA est connu ?

Il faut généralement attendre la fin de la saison régulière pour connaître le classement définitif de chaque équipe ainsi que le calendrier des Playoffs. Ce dernier est complété au fur et à mesure des résultats du Play-in Tournament qui se déroule les cinq jours qui suivent la fin de la saison régulière.

Cette saison, on connait déjà les 6 premières équipes qualifiées au sein de chaque Conférence depuis la fin de la saison régulière, ce dimanche 12 avril 2026. On connaîtra les dernières affiches du premier tour seulement à l’issue du Play-in Tournament, dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 avril. Le calendrier officiel des Playoffs sera évidemment disponible sur TrashTalk, vous ne pourrez pas vous tromper !

Quand peut-on acheter ses places de match pour les Playoffs NBA ?

Même si les affiches ou le calendrier ne sont pas encore définis, vous pouvez déjà réserver vos billets pour les Playoffs NBA chez notre partenaire Hellotickets plusieurs semaines à l’avance pour être sûr d’être dans la salle le jour-J, et ce pour chaque tour jusqu’aux Finales. Le fonctionnement est simple, rendez-vous sur la page de l’équipe en question (par exemple les San Antonio Spurs) et vous pourrez acheter vos billets pour les matchs qui se joueront au Frost Bank Center.

Attention, le « Home Game 3 » ne correspond pas au Game 3 de la série mais au troisième match qui sera joué par les Spurs au premier tour des Playoffs, soit le Game 5 de la série, pour la simple et bonne raison que le Game 3 de la série ne sera pas joué à San Antonio. Dans la même logique, le « Home Game 4 » correspond donc au septième match éventuel de la série et celui-ci n’aura lieu qu’en cas d’égalité à 3 manches partout.

Que se passe-t-il si j’achète des places pour le Game 7 et que la série est déjà terminée ?

Vivre un Game 7 de Playoffs NBA sur place, c’est un souvenir pour l’éternité ! Mais si on kiffe autant ces gros rendez-vous, c’est aussi pour leur rareté et il peut donc arriver qu’une des deux équipes ait réussi à s’éviter de transpirer dans un match sec. Le cas échéant, dommage pour le spectacle mais pas pour votre banquier. Hellotickets prévoit évidemment un remboursement pour les billets des matchs n’ayant finalement pas lieu.

Est-ce que je peux déjà acheter mes places pour les Finales NBA ?

Bien sûr ! Si vous avez vu le Free Flow Science-fiction de Bastien, Alex et Simon ou vous avez lu dans la boule de cristal et que vous avez la certitude que les Charlotte Hornets déjoueront tous les pronostics pour se hisser en Finales NBA, rien ne vous empêche de prévoir votre coup en réservant d’ores et déjà votre ticket pour un match au Spectrum Center en même temps que vos vacances en Caroline du Nord au mois de juin. Dans le pire des cas, LaMelo Ball n’aura pas réussi à activer le Playoffs mode et vous serez remboursé en cas d’élimination prématurée des troupes de Charles Lee.

Je vois qu’il reste peu de billets disponibles, y’aura-t-il des réapprovisionnements ?

Comme souvent dans ce genre de cas, c’est le premier arrivé premier servi. Des places sont déjà disponibles pour quasiment l’intégralité des matchs de Playoffs sur Hellotickets et il vaut mieux sécuriser son ticket que de jouer avec le feu, surtout quand on sait qu’on ne reviendra pas de si tôt aux US. Toutefois, de nouveaux tickets devraient être mis à la vente une fois le calendrier final des Playoffs dévoilé.

Puis-je me faire rembourser si je ne suis plus sur place le jour du match ?

Jusqu’à preuve du contraire, il est impossible de lire l’avenir et c’est pour cela que les Playoffs sont aussi palpitants. Malheureusement, ça complique aussi la lecture des calendriers et il est très compliqué de deviner précisément quand un match de Playoffs va avoir lieu. Dans le cas où deux équipes se qualifient très vite pour le second tour, la série peut commencer plus tôt que prévu. À l’inverse, il peut arriver que le premier qualifié attende plus d’une semaine pour connaître son adversaire au prochain tour, ce qui peut retarder le lancement de la série. Dans ce cas, nous vous conseillons d’attendre de connaître le calendrier définitif de la série avant d’acheter vos billets, au risque de regretter votre achat si le match auquel vous vouliez assister a lieu lorsque vous serez dans l’avion.

Si vous vous baladez dans le coin d’ici la mi-juin, on ne saurait que vous recommander de faire un tour dans une salle NBA. Les Playoffs offrent vraiment une expérience à part et vous aurez de fortes chances de repartir avec votre t-shirt Thunder Up ou votre serviette Strength in Numbers en cadeau. Et surtout, continuez de nous taguer dans vos stories en direct des salles de NBA, on adore ça !