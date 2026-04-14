Maintenant que la saison régulière est terminée, l’heure est à l’anticipation des Playoffs, mais aussi des récompenses de fin de saison. Intéressons-nous au Rookie de l’Année 2026 avec un top 5 à la sauce TrashTalk, mais surtout un verdict sur le duel tant attendu entre Kon Knueppel et Cooper Flagg.

5. Maxime Raynaud

Évidemment que voir un petit Français autant performer ça nous donne envie de le placer très haut, mais retirons même sa nationalité de l’équation, ce qu’a accompli Maxime Raynaud cette saison est immense. C’est un pick 42 de Draft pétard !

12,5 points, 7,5 rebonds et 1,4 passe de moyenne sur la saison, le rookie des Kings est surtout monté en puissance tout au long de cette dernière, au point de quasi finir en double-double de moyenne sur les deux derniers mois (17,1 points et 9,3 rebonds depuis le 9 février).

Cette belle ascension s’est vue être récompensée par le titre de Rookie du Mois de mars de la Conférence Ouest. Distinction amplement méritée pour l’ancien de Stanford qui conclut l’année sur cette très bonne note.

Kings rookie Maxime Raynaud career-high 32 PTS (13-25 FG, 2-5 3P, 4-4 FT), 9 REB, 3 AST, 1 BLK vs. Spurs

2nd in total rebounds/6th in total blocks/7th in total points by a rookie this season https://t.co/lFOcdPdes0 pic.twitter.com/AoKCN6WxBk

— Role Player Performances (@BenchHighlights) March 18, 2026

Malheureusement ce sera pas assez pour viser plus haut, mais au moins on peut le confirmer, Maxime Raynaud est bien le meilleur pivot de cette cuvée de Draft !

4. Dylan Harper

Grimpons dans ce ranking à la quatrième place pour laquelle on retrouve le second choix de la Draft 2025. Tout de suite on est moins sur une anomalie, est-ce que ce serait pas même décevant de voir Dylan Harper aussi « bas » dans ce classement compte tenu de sa position à la Draft ? Pas vraiment !

En réalité, si certes le rookie des Spurs présente les moyennes les plus faibles de ce top 5 avec 11,8 points, 3,4 rebonds et 3,9 assists de moyenne, Harper fait quelque chose que les autres ne font pas, ou en tout cas pas autant, il GAGNE !

San Antonio possède le deuxième meilleur bilan de la Ligue, et si cette réussite collective lui apportera certainement de très grandes choses pour son futur, force est de constater qu’elle implique forcément des sacrifices individuels qui l’empêche de prétendre à mieux que cette 4ème place.

Nul doute que s’il était arrivé dans une franchise en déperdition, l’ancien de Rutgers aurait explosé ses moyennes statistiques, mais pour l’instant il a surtout réussi à parfaitement s’insérer dans un projet de jeu qui marche du feu de dieu. C’est tout à son honneur et sans doute la meilleure chose qu’il aurait pu faire pour la suite de sa carrière, mais ce n’est malheureusement pas ce qui fera la différence pour ce Rookie of the Year !

Dylan Harper 17 Points, 4 Assists full highlight vs 76ers | 25-26 NBA Season pic.twitter.com/6az208JJsF

— Hoops Showtime (@HoopsShowtime12) April 7, 2026

3. VJ Edgecombe

Direction Philadelphie pour monter sur le podium de ce ranking du Rookie de l’Année avec VJ Edgecombe. Troisième choix de la Draft qui finirait troisième de la course au ROY, il y a des signes qui ne trompent pas.

L’arrière des Sixers est le rookie qui avait le plus impressionné dès ses débuts avec une pointe à 34 pions pour le premier match de sa carrière. Il a ensuite fait son petit bonhomme de chemin aux côtés de Tyrese Maxey dans une des paires d’extérieurs les plus excitantes de la Ligue, avant de claquer un énorme match face aux Kings de Maxime Raynaud avec 38 points 7 rebonds et 11 passes. Du très très lourd !

VJ Edgecombe 38 PTS, 7 REB, 11 AST, 2 STL, 16/28 FG, 3/7 3FG vs Kings March 19, 2026. pic.twitter.com/US7lihEHep

— Rookie Performances (@NBARookiePlays) March 23, 2026

Le Bahaméen termine donc la saison à 16,6 points, 5,6 rebonds et 4,3 assists de moyenne. On a hâte de voir son développement au sein de ces Sixers.

2. Cooper Flagg

Mais soyons honnêtes, cette course au ROY est surtout le théâtre d’un affrontement épique entre deux anciens camarades de Duke, et vous l’aurez deviné en voyant le deuxième, Kon Knueppel sera notre Rookie de l’Année mais avant d’en parler, restons sur la fabuleuse première saison de Cooper Flagg.

21 points, 6,7 rebonds et 4,5 assists de moyenne sur les 70 matchs qu’il a disputé avec les Mavs, si ces stats vous semblent irréelles, c’est normal, elles sont par exemple meilleures que les stats rookies d’un certain LeBron James. Rien que ça.

Pourtant le numéro 32 avait eu du mal à mettre sa saison en route avant de vraiment monter en puissance jusqu’à complètement exploser sur cette fin d’exercice avec deux matchs consécutifs à 51 et 45 puntos. Du jamais vu pour un joueur aussi jeune.

Cooper Flagg vs Magic

51 PTS

6 REBS

3 AST

3 STLS

Let’s keep in mind he’s supposed to be a college freshman RN… pic.twitter.com/2WeLAn1TwL

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) April 4, 2026

Alors pourquoi ne pas être premier ? Les arguments sont multiples mais peuvent aussi se contrecarrer selon ce que les votants mettront en valeur, mais entre autres : moins de régularité, dans un collectif en marasme complet, moins de matchs aussi que son principal concurrent. Ça se joue à du détail de chez détail et peut-être que dans 20 ans la planète basket regardera ce choix en faisant les gros yeux, mais mon dieu ce que c’est dur de choisir !

1. Kon Knueppel

L’hésitation habite encore ces lignes au moment où elles s’écrivent, mais non, obligé de récompenser la régularité et la saison de fou malade qu’a sorti Kon Knueppel chez les Hornets.

Celui qui aurait pu n’être qu’une menace de plus dans le corner des Frelons est finalement devenu l’emblème d’un changement de culture complet à Charlotte. De 19 victoires la saison passée à 43 cette année, Knueppel a répondu présent presque tout le temps (81 matchs joués). Et si certains pourraient argumenter que le collectif n’a pas d’importance dans ce classement, difficile de ne pas le valoriser quand le avant/après est si flagrant, et que le nouvel arrivant se trouve être aussi important.

Le mantra de Kon Knueppel cette saison : l’efficacité ! Deuxième meilleur rookie de toute sa cuvée au true shooting percentage (64%) en tant qu’adorateur du tir extérieur, ça relève presque de l’exploit. D’ailleurs son pourcentage à 3 points est lui même exceptionnel au vu du volume qu’il prend. 43% de réussite derrière l’arc sur presque 8 tentatives par match, l’élite de l’élite, c’est pas pour rien qu’il est le joueur à avoir inscrit le plus de 3 points dans toute la ligue cette saison.

Kon Knueppel 26-11-8 (9/14 FG), +15 pic.twitter.com/FhyrYYGsnY

— Brett Usher (@UsherNBA) March 27, 2026

Alors oui les moyennes sont moins bonnes que celles de Flagg, mais 18,5 points de moyenne ça reste du très très lourd, et au vu d’à quel point il bonifie son équipe à la moindre touche de balle, Kon Knueppel est notre Rookie de l’Année !

Honnêtement, on rêverait presque d’un co-gagnant, tant l’un comme l’autre excellent sur des critères différents. Plus que de réellement savoir qui est le meilleur, ce ROY dépendra surtout de ce que valoriseront les votants. Réponse définitive dans quelques semaines !