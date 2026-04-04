Vainqueur de son duel face à Derik Queen cette nuit, Maxime Raynaud a souhaité faire passer un message en conférence de presse d’après-match. Il ne fallait pas dormir sur le profil du Français à la dernière Draft.



Remettons un peu de contexte. En juin 2025, Maxime Raynaud est annoncé entre le Top 20 de la Draft et le début du second tour par les spécialistes. Le pivot de Stanford sort d’un cursus complet de quatre années à Stanford où il a connu tous les rôles. La découverte d’abord, puis une longue montée en puissance jusqu’à une saison senior passée dans le rôle de leader sur le campus paradisiaque au coeur de la Silicon Valley.

Lors de sa dernière année en NCAA, le Parisien tourne à 20,2 points et 10,6 rebonds de moyenne, battant le record de double-doubles de son école sur une saison (25). Il est sélectionné dans la First Team All-ACC aux côtés de Cooper Flagg mais son âge (22 ans) et ses lacunes défensives refroidissent certaines franchises lors de la Draft. Le plafond de l’intérieur qui a été sparring-partner des Bleus avant les JO de Paris 2024 questionne et son nom glisse finalement en 42è position de la Draft, derrière des joueurs comme Khaman Maluach (10è choix), Derik Queen (13è), Thomas Sorber (15è), Hansen Yang (16è), Joan Beringer (17è) ou Yanic Konan Niederhäuser (30è).

Fraîchement élu Rookie du mois de mars en NBA, Maxime Raynaud savoure sa revanche. Il a su saisir toutes les opportunités qui lui ont été présentées à Sacramento, suite aux nombreuses absences de Domantas Sabonis. Aujourd’hui, il est le pivot titulaire chez les Kings avec des moyennes qui flirtent de plus en plus avec le double-double. En mars, Mad Max tournait carrément à 17,9 points, 8,5 rebonds et 1,8 passe de moyenne à 59,5% au tir et 44,4% du parking, lui permettant d’être récompensé devant le phénomène Cooper Flagg chez les rookies à l’Ouest.

Your Western Conference @Kia Rookie of the Month for March…

Maxime Raynaud of the Sacramento Kings! https://t.co/w33lDfd18J pic.twitter.com/CoTYU6rcFF

— NBA (@NBA) April 2, 2026

Cette nuit, il avait rendez-vous Derik Queen dans une affiche entre mauvais élèves de la Conférence Ouest et a largement remporté sa match-up, inscrivant les 8 premiers points de son équipe avant de terminer à 28 pions (11/14 au tir) et 9 rebonds en 28 minutes. Interrogé sur son adversaire du soir et son récent trophée de ROM, Maxime Raynaud a souhaité envoyer un message après sa quatrième meilleure performance au scoring de la saison :

Maxime Raynaud envoie un statement après son duel vs Derik Queen :

« Je pense que je suis le meilleur big de cette Draft. Je l’ai prouvé face à d’autres intérieurs qui ont été draftés avant moi. […] Il y avait un seul joueur NCAA à tourner en 20-10 l’an dernier »

Dis-leur !! 👑 pic.twitter.com/gBFLfaUdja

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) April 4, 2026

Un mic drop comme on aime qui nous rappelle que Maxime Raynaud a de la punchline en stock et de grandes ambitions. À une époque où les joueurs sont souvent draftés au potentiel plutôt qu’aux accomplissements, l’ancien coéquipier de Victor Wembanyama du côté de Nanterre chez les espoirs confirme soir après soir qu’il est l’un des steals de cette Draft et que de nombreuses franchises ont eu tort de dormir sur lui.