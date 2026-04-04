La NBA ouvre une enquête sur les Bucks et leur gestion du cas Giannis Antetokounmpo

Contraint de rester sur le banc des Bucks depuis maintenant trois semaines pour une hyper-extension du genou gauche, Giannis Antetokounmpo est au coeur d’une enquête menée par la NBA. La cible ? Les Bucks, et leur gestion de la santé de la star, qui se déclare apte à jouer. On fait le point.

Un dossier qui pourrait coûter très cher aux Bucks, par les temps qui courent. Au coeur d’une époque où la ligue a fait de la participation des joueurs majeurs son cheval de bataille, laisser volontairement une star au repos est une infraction qui – si elle peut avoir son bénéfice sportif, surtout en fin de saison vis-à-vis de la Lottery – risque de se payer au prix fort.

Les faits : Shams Charania a révélé hier que la NBA avait ouvert une enquête sur la gestion du cas Giannis Antetokounmpo à Milwaukee. Selon l’insider d’ESPN, le Greek Freak a déjà signifié à la franchise sa volonté de jouer, mais cette dernière ne souhaite pas le « clear » (comprenez, le rendre disponible sur les rapports de blessure) pour ne pas risquer, sans doute, des victoires qui feraient tâche dans le bilan des Bucks.

La NBA commence une enquête sur le cas Giannis Antetokounmpo / Bucks. Le Grec a réagi au micro d’@eric_nehm en attaquant sa franchise :

« Quand quelqu’un vient me dire de ne pas jouer, c’est comme une gifle. Je ne sais donc pas comment notre relation va évoluer à partir de là. » pic.twitter.com/X5RGmTKxtg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 4, 2026

Hier soir encore, le Grec a expliqué au micro de The Athletic qu’il était apte à jouer. D’ailleurs, questionné sur l’ouverture d’une enquête de la NBA, Giannis a signifié sa satisfaction. Le point de rupture semble déjà être atteint.

« Je n’ai jamais vu un joueur de mon calibre parler de ça publiquement. Je veux juste jouer, merde. Vous voyez ce que je veux dire ? S’il y a une enquête, c’est top. Ce cas mérite (que la NBA s’y penche)… jusqu’à ce qu’on trouve quelque chose. »

Si la NBA venait effectivement à conclure que les Bucks ont volontairement empêché Antetokounmpo de jouer, les sanctions pourraient être particulièrement lourdes. On parle de centaines de milliers de dollars, voir plus, si on se réfère aux précédentes amendes distribuées pour des manquements à la politique de participation de la ligue.