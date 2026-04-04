Programme NBA : les Spurs à Denver (21h), c’est donc ça le bonheur ?
Le 04 avr. 2026 à 17:41 par Nicolas Vrignaud
Seulement trois matchs en NBA cette nuit, et pour cause : un Final Four NCAA nous attend directement après la grande ligue pour achever en beauté un mois de mars fou dans le basketball universitaire. On a quand même droit à un remarquable Nuggets – Spurs en début de soirée !
Le programme NBA :
- 21h : Heat – Wizards
- 21h : Nuggets – Spurs
- 1h : Sixers – Pistons
Et en NCAA (Final Four) :
- 0h10 : UConn – Illinois
- 2h50 : Arizona – Michigan
L’affiche de la soirée : Nuggets – Spurs (21h)
On ne va pas s’étendre, et décrire cette affiche en mots clés car le mieux, c’est encore de garder ses forces pour profiter du match. Playoffs. Ouest. Course au MVP. Victor Wembanyama. Nikola Jokic. Intensité. Duel d’anthologie. Future affiche du printemps ? Début de soirée. Immanquable. Immanquable !
Les Français de la soirée :
- Victor Wembanyama face aux Nuggets.
- Bilal Coulibaly peut-être en tenue, Alexandre Sarr out face au Heat.
Tags : NCAA, Nuggets, Programme NBA, spurs