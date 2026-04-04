Programme NBA : les Spurs à Denver (21h), c’est donc ça le bonheur ?

Seulement trois matchs en NBA cette nuit, et pour cause : un Final Four NCAA nous attend directement après la grande ligue pour achever en beauté un mois de mars fou dans le basketball universitaire. On a quand même droit à un remarquable Nuggets – Spurs en début de soirée !

Le programme NBA :

21h : Heat – Wizards

21h : Nuggets – Spurs

1h : Sixers – Pistons

Et en NCAA (Final Four) :

0h10 : UConn – Illinois

2h50 : Arizona – Michigan

L’affiche de la soirée : Nuggets – Spurs (21h)

On ne va pas s’étendre, et décrire cette affiche en mots clés car le mieux, c’est encore de garder ses forces pour profiter du match. Playoffs. Ouest. Course au MVP. Victor Wembanyama. Nikola Jokic. Intensité. Duel d’anthologie. Future affiche du printemps ? Début de soirée. Immanquable. Immanquable !

Les Français de la soirée :