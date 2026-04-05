L’un des plus beaux spectacles de la saison régulière 2025-26 ! Les Nuggets font tomber les Spurs à Denver, après un combat énorme prolongé jusqu’au bout d’un overtime. Victor Wembanyama démentiel, puis Nikola Jokic magique… la meilleure publicité possible pour les Playoffs !

Justement, nous ne sommes qu’à deux semaines des Playoffs. Pourtant, on a vu deux équipes qui ont mis ce soir de côté toute idée de se préserver. Jouer à l’honneur des deux côtés, l’un pour montrer que malgré l’inexpérience, la furieuse vague de la jeunesse détruit tout sur son passage, l’autre pour prévenir : le printemps n’est pas une récompense, mais plutôt le début des choses vraiment sérieuses.

Au jeu de l’énergie, les Spurs ont d’abord mené grand train, imposant sans partage un rythme que les Nuggets suivent, sans pour autant réussir à l’inverser. Stephon Castle, Devin Vassell et Dylan Harper font parler leur physique, et s’il est encore un peu discret, Victor Wembanyama entame sereinement son chantier au rebond.

Nikola Jokic (40 points, 8 rebonds, 13 passes, 3 contres) incarne bien les Nuggets de la première mi-temps. Frustrés par un arbitrage qui, on le concède, n’a pas été tellement à la hauteur de la confrontation en début de partie. Toutefois, Denver reste dépassé dans le jeu, et fait la course avec un léger retard que l’on a longtemps pensé impossible à combler, tant les Spurs ont affiché une maîtrise de la situation en première partie de rencontre.

D’ailleurs, quand les Nuggets tentent une percée, en fin de troisième quart-temps, Victor Wembanyama (34 points, 18 rebonds, 7 passes, 5 contres) active le mode injouable. Quelques minutes où il va bonifier tous les ballons arrivant dans ses mains, avec une efficacité insolente et un rendu visuel toujours aussi unique.

LA PUISSANCE 👽 pic.twitter.com/T3ADWUP0U1

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Mais voilà. Les Playoffs approchent, et l’expérience joue son rôle.

L’expérience, qui permet aux Nuggets de plonger dans la moindre erreur de Spurs peut-être trop confiants. Confiance justement, qui va progressivement et irréversiblement changer de camp. D’abord sur le tir permettant aux Nuggs d’accrocher la prolongation, suite à une énorme erreur de communication qui laisse Aaron Gordon seul dans la raquette.

Puis en prolongation, avec Nikola Jokic. Le candidat MVP sort le grand jeu. On le connaît pourtant, mais bon sang, il ne cesse de susciter en nous une admiration absolue lorsqu’il joue ainsi. Le geste parfait, bien calculé. Visuellement impossible, improbable… autant d’ingrédients formant un mélange sublime.

Ce tir là je ne m’en remets pas. pic.twitter.com/i2xjKVHHB7

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Les Nuggets s’imposent en mettant en lumière le manque cruel des Spurs : l’expérience. Celle qui leur permettra de se canaliser quand le jeu s’emballe en leur défaveur. Plusieurs possessions gâchées, d’abord par les hommes de Mitch Johnson, mais aussi par l’éreintante défense des locaux, qui ne veulent rien lâcher et passer un message.

Paradoxalement, le seul homme connaisseur du printemps chez les Spurs est sans doute celui qui s’est le plus mis en difficulté. Quel match abominable de De’Aaron Fox. On lui pardonne les quelques patates chaudes arrivées dans ses mains avec 2 secondes sur l’horloge des 24. On a beaucoup plus de mal à accepter des tirs faciles ratés, des fautes évitables concédées.

L’inexpérience n’est pas le souci de cette équipe. La caution expérience qui ne s’assume pas en est un gros. Et ce n’est pas la première fois.

Revanche prévue dimanche prochain entre les deux équipes, à San Antonio, pour la dernière soirée de saison régulière. On a juste hâte, vraiment hâte…

On est qu’à une semaine de la fin de la régulière, et on a ce genre de BANGER.

LES PLAYOFFS ON VA TELLEMENT BIEN MANGER J’EN PLEURE 🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/fLd2z7lAFa

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