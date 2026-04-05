Austin Reaves absent 4 à 6 semaines, les Lakers en plein cauchemar…

Le match face au Thunder aura coûté très cher aux Lakers. Après avoir perdu Luka Doncic pour le reste de la saison régulière, et probablement pour le premier tour des Playoffs, la franchise californienne doit également faire une croix sur Austin Reaves. L’arrière de L.A. souffre d’une déchirure de l’oblique (muscle situé sur le côté de l’abdomen) et sera absent entre 4 et 6 semaines… fin de saison régulière donc, et bye bye le premier tour.

C’est une nouvelle catastrophique pour les fans des Lakers, qui s’ajoute à l’annonce hier de l’absence « indéfinie » de Luka Doncic. Austin Reaves manquera la fin de la saison régulière ainsi que le début des Playoffs à cause d’une déchirure de l’oblique (4 à 6 semaines d’absence), a annoncé Shams Charania.

Damn…

4 à 6 semaines d’absence pour Austin Reaves.

Cauchemar à Los Angeles.

Pur cauchemar, c’est terrible.

Pas les mots. https://t.co/I0tam9pW7o

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 4, 2026



Austin Reaves est apparu touché pendant le match face au Thunder, et des examens passés ce samedi ont confirmé un verdict plus que mal venu… Reaves laisse lui aussi les Lakers, désormais dans une TRÈS mauvaise posture à deux semaines du début des Playoffs.

Austin Reaves was CLEARLY injured in the first quarter vs OKC.

JJ Redick still played him the entire game of a blowout.

(h/t @mike_daddino) pic.twitter.com/x5SOfO8i7v

— BrickCenter (@BrickCenter_) April 4, 2026



La fin de saison des Angelinos, qui s’annonçait pourtant très prometteuse avec 16 victoires sur les 19 derniers matchs et une troisième place à l’Ouest, vire désormais au cauchemar. Les Californiens vont-ils réussir à se relever ? LeBron James devra-t-il reprendre un rôle de patron ? Autant de questions inquiétantes qui, sauf sursaut d’orgueil, laissent présager une fin de saison bien galère à Los Angeles.