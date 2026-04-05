Cette nuit de basket ne s’est pas résumée au magnifique Nuggets – Spurs du début de soirée. Non, cette nuit c’était aussi l’heure du Final Four en NCAA. La March Madness touche à sa fin et la première demi-finale a rendu son verdict. Les Huskies de UConn (champions en 2023 et 2024) battent Illinois et joueront une troisième finale NCAA en quatre ans.

Après une première mi-temps plus ou moins maitrisée mais tout de même dominée, UConn est rentré aux vestiaires avec 8 points d’avance. La deuxième période aura été plus tendue, et serrée jusqu’au bout… mais à la fin ce sont bien les Huskies qui s’en sortent (71-62) et qui filent en finale de la March Madness. Illinois aura tout de même chèrement vendu sa peau, porté par les 20 points et 8 rebonds du futur top 10 de la draft, Keaton Wagler.

(2) UCONN WILL PLAY FOR ANOTHER TITLE 🏆

The Huskies defeat (3) Illinois 71-62 to advance to the #NationalChampionship game 🐾 #MarchMadness pic.twitter.com/Ej8Hv3qMXC

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 5, 2026



Braylon Mullins a lui sorti une très bonne première mi-temps (12 points) avant de disparaître totalement… mais le garçon a planté le dagger à 50 secondes de la fin (son seul tir de la deuxième période)… clutch ! Après son shoot complétement dingue face à Duke au tour précédent pour donner la victoire à son équipe, le potentiel top 15 de la prochaine draft NBA brille encore et tentera de porter son équipe jusqu’au titre.

BRAYLON MULLINS COME ON 🤯#MarchMadness @UConnMBB pic.twitter.com/lsnHa8Sv9p

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UConn jouera donc, dans la nuit de lundi à mardi, la finale de la March Madness et tentera de remporter le graal final pour la troisième fois en quatre ans (après les sacres de 2023 et 2024).