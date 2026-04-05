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Résumé NBA de la nuit : un Nuggets – Spurs juste fabuleux, vivement les Playoffs !

Le 05 avr. 2026 à 03:22 par Nicolas Vrignaud

Nikola Jokic Nuggets 25 février 2025
Source image : NBA League Pass

Seulement trois matchs en NBA cette nuit, mais un Nuggets – Spurs qui a largement compensé ce faible nombre de rencontres. Un match d’anthologie, tout simplement ! 

Les résultats de la nuit :

  • Nuggets – Spurs : 136-134 a.p. (stats)
  • Heat – Wizards : 152-136 (stats)
  • Sixers – Pistons : 93-116 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • Un match juste DINGUE entre Spurs et Nuggets, difficile à raconter en deux lignes. Le mieux, c’est de lire notre résumé maison !
  • Y’avait un Nuggets – Spurs et vous pensez qu’on a regardé cette bouse nommée Heat – Wizards ? Faut pas déconner, on tient à notre santé.
  • Après ce fabuleux Nuggets – Spurs (oui, on lâche rien), ce n’est pas un Sixers – Pistons à 23 points d’écart au final qui nous fera redescendre…

Le highlight de la soirée

Ce tir là je ne m’en remets pas. pic.twitter.com/i2xjKVHHB7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 4, 2026

Les classements NBA :

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Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 21h30 : Celtics – Raptors
  • 21h30 : Nets – Wizards
  • 21h30 : Bulls – Suns
  • 21h30 : Bucks – Grizzlies
  • 0h : Cavaliers – Pacers
  • 1h : Wolves – Hornets
  • 1h : Pelicans – Magic
  • 1h : Thunder – Jazz
  • 1h30 : Mavericks – Lakers
  • 3h : Kings – Clippers
  • 4h : Warriors – Rockets
Tags : Nuggets, résumé NBA, spurs
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