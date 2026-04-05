Le 05 avr. 2026 à 03:22 par Nicolas Vrignaud

Seulement trois matchs en NBA cette nuit, mais un Nuggets – Spurs qui a largement compensé ce faible nombre de rencontres. Un match d’anthologie, tout simplement !

Les résultats de la nuit :

Nuggets – Spurs : 136-134 a.p. (stats)

– Spurs : 136-134 a.p. (stats) Heat – Wizards : 152-136 (stats)

– Wizards : 152-136 (stats) Sixers – Pistons : 93-116 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Un match juste DINGUE entre Spurs et Nuggets, difficile à raconter en deux lignes. Le mieux, c’est de lire notre résumé maison !

Y’avait un Nuggets – Spurs et vous pensez qu’on a regardé cette bouse nommée Heat – Wizards ? Faut pas déconner, on tient à notre santé.

Après ce fabuleux Nuggets – Spurs (oui, on lâche rien), ce n’est pas un Sixers – Pistons à 23 points d’écart au final qui nous fera redescendre…

Le highlight de la soirée

Ce tir là je ne m’en remets pas. pic.twitter.com/i2xjKVHHB7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 4, 2026

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Le programme de ce soir :