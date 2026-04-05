Résumé NBA de la nuit : un Nuggets – Spurs juste fabuleux, vivement les Playoffs !
Le 05 avr. 2026 à 03:22 par Nicolas Vrignaud
Seulement trois matchs en NBA cette nuit, mais un Nuggets – Spurs qui a largement compensé ce faible nombre de rencontres. Un match d’anthologie, tout simplement !
Les résultats de la nuit :
- Nuggets – Spurs : 136-134 a.p. (stats)
- Heat – Wizards : 152-136 (stats)
- Sixers – Pistons : 93-116 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Un match juste DINGUE entre Spurs et Nuggets, difficile à raconter en deux lignes. Le mieux, c’est de lire notre résumé maison !
- Y’avait un Nuggets – Spurs et vous pensez qu’on a regardé cette bouse nommée Heat – Wizards ? Faut pas déconner, on tient à notre santé.
- Après ce fabuleux Nuggets – Spurs (oui, on lâche rien), ce n’est pas un Sixers – Pistons à 23 points d’écart au final qui nous fera redescendre…
Le highlight de la soirée
Ce tir là je ne m’en remets pas. pic.twitter.com/i2xjKVHHB7
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 4, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 21h30 : Celtics – Raptors
- 21h30 : Nets – Wizards
- 21h30 : Bulls – Suns
- 21h30 : Bucks – Grizzlies
- 0h : Cavaliers – Pacers
- 1h : Wolves – Hornets
- 1h : Pelicans – Magic
- 1h : Thunder – Jazz
- 1h30 : Mavericks – Lakers
- 3h : Kings – Clippers
- 4h : Warriors – Rockets
Tags : Nuggets, résumé NBA, spurs