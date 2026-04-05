Les Pistons assurés de finir premiers de la conférence Est… 19 ans plus tard !

Les Detroit Pistons sont de retour au sommet et viennent de réveiller un fantôme vieux de presque 20 ans. Grâce à leur victoire cette nuit face aux Sixers (116-93), Detroit vient de sécuriser la première place de la conférence Est… une première depuis la saison 2006-2007.

C’est officiel, les Detroit Pistons sont de retour au sommet. Vainqueurs des Sixers cette nuit (116-93), les hommes de JB Bickerstaff s’assurent la première place de la conférence Est… une position qu’ils n’avaient plus occupée depuis 19 ans.

Qui aurait parié là-dessus en début de saison ? Cette franchise qu’on a longtemps regardée de haut (entre reconstructions foireuses et saisons à oublier) est aujourd’hui assise tout en haut de la conférence Est.

Portés par Cade Cunningham et toute la bande de soldats à Detroit (Duren, Thompson…), les Pistons deviennent la sixième équipe différente à finir n°1 de l’Est en six saisons. Pour la faire courte, personne ne garde le trône bien longtemps à l’Est, et cette année c’est Detroit le patron !

With tonight’s victory, the Pistons have clinched the No. 1 playoff seed in the Eastern Conference for the first time since the 2006-07 season.

They are the sixth different No. 1 seed in the East in the last six seasons. pic.twitter.com/26UNrrIemg

— NBA Communications (@NBAPR) April 5, 2026

Est-ce que l’aventure se prolongera en Playoffs ? Les coéquipiers de Cunningham arriveront-ils à confirmer ? Parce que finir premiers, c’est mignon… mais si c’est pour sortir direct derrière, ça la fout mal (coucou les Bucks !).