Alors que le deuxième match de ce Final Four était annoncé comme le plus relevé, opposant deux équipes arrivant chacune avec le statut de tête de série numéro 1, tout a finalement été à sens unique. Michigan a écrasé Arizona, qui n’a jamais existé, et a terminé la rencontre avec 18 points d’avance (91-73). Les Wolverines de Michigan filent donc directement en finale de la March Madness, où ils affronteront UConn lundi.

Michigan tentera de décrocher son deuxième sacre NCAA après celui de 1989. Les jeunes joueurs de l’université de Michigan ont totalement étouffé Arizona dès l’entame, ils ont même débuté la rencontre par un run de 10-1.

Les Wildcats (Arizona), pourtant légèrement favoris avant la rencontre, n’ont jamais pu revenir et ont fait le yoyo tout au long du match (comptant jusqu’à presque 30 points de retard). En manque d’adresse et complétement pris par la défense de Michigan, ils ont totalement déjoué sans jamais retrouver le visage qui les avait amené jusque là (36-2 sur la saison).

(1) MICHIGAN ROLLS INTO THE TITLE GAME 🤯

The Wolverines DOMINATE against (1) Arizona, collecting a 91-73 win en route to the #NationalChampionship game 🐺 #MarchMadness pic.twitter.com/79qPTHhgHq

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 5, 2026

Emmenés par leur intérieur Aday Marra, omniprésent (26 points, 9 rebonds), les Wolverines rejoignent la finale du tournoi NCAA pour la première fois depuis 2018 et tenteront de décrocher le titre tant convoité.

Seul ombre au tableau pour Michigan : Yaxel Lendeborg, potentiel top 15 de la draft 2026, s’est blessé à la cheville et n’a pas pu peser comme il l’aurait souhaité dans la victoire des siens. Même si le garçon se dit prêt à jouer la finale (ça se comprend), il faudra voir comment la cheville répond le jour J. À suivre…

« I’m going to push through, there’s no way I miss the game on Monday night » 🗣️

Yaxel Lenderborg gives @tracywolfson an update on his injury and how he plans to go into Monday’s #NationalChampionship game 🎙️#MarchMadness pic.twitter.com/UGGpVzIsPE

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 5, 2026

« Je vais tenir bon, il est hors de question que je rate le match lundi soir. »

Rendez-vous donc dans la nuit de lundi à mardi, à 3h du matin, pour la finale de la March Madness qui opposera les Huskies de UConn aux Wolverines de Michigan.