Victor Wembanyama : « Les Nuggets ont le meilleur joueur offensif du monde »

Après le match incroyable entre Nuggets et Spurs hier soir, remporté au bout de la prolongation par Denver, Victor Wembanyama est revenu sur les enseignements de la partie. Pour l’Alien, le match est avant tout bénéfique, puisque disputé face à une équipe « qui joue pour quelque chose ».

Les Spurs ont montré hier leur inexpérience lors de la fin de rencontre contre les Nuggets. Une inexpérience qui a provoqué un certain nombre de mauvais choix ayant eu pour résultat une victoire de Denver. Mauvais mouvement collectif, sentiment d’urgence qui fait déjouer, et grosse défense de Denver qui a considérablement gêné le groupe de Mitch Johnson.

Pour autant, Victor Wembanyama, interrogé par Jared Weiss (The Athletic) après la rencontre, ne voit pas de signal d’alerte quant à cette défaite. Pour lui, il s’agit avant tout d’un très bon test face à une équipe championne NBA et prétendante cette année, qui maîtrise les moments chauds à très haute intensité.

« C’était un match incroyable. Très fun. L’un des meilleurs matchs (cette saison). J’aurais souhaité qu’on puisse gagner. Ma conclusion sur ce match est que c’est quelque chose de bon pour nous. C’est un vrai test contre une équipe qui joue pour quelque chose […] C’est un peu différent (de joueur contre eux) que la plupart des équipes, je veux dire, ils ont le meilleur joueur offensif du monde. »

Effectivement, avec une semaine restante en saison régulière, les Spurs n’auront pas énormément d’autres opportunités de jouer à ce niveau avant les Playoffs. La rencontre contre les Nuggets de dimanche prochain ? Peut-être une nouvelle grande bataille… mais peut-être aussi des stars profitant d’un jour de repos bonus avant d’enchaîner avec les choses sérieuses, dès le weekend d’après.

D’ailleurs, si Nikola Jokic a été évoqué en termes très élogieux par Victor Wembanyama, le respect est évidemment partagé, propos issus de la conférence de presse d’après-match.