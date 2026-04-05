Le combiné du NBA Sunday : les Celtics et Chet Holmgren en forme, pour une cote à 1,70 !

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 5 avril 2026, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec … matchs au programme, dont … sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Celtics (1,20) – Raptors (4,60)

21h30 : Nets (1,61) – Wizards (2,35)

21h30 : Bulls (4,60) – Suns (1,20)

21h30 : Bucks (1,41) – Grizzlies (2,90)

0h : Cavaliers (1,05) – Pacers (9,00)

1h : Wolves (2,05) – Hornets (1,75)

1h : Pelicans (2,45) – Magic (1,53

1h : Thunder (pas de cote) – Jazz (14,50)

1h30 : Mavericks (1,96) – Lakers (1,82)

3h : Kings (6,00) – Clippers (1,12)

4h : Warriors (2,30) – Rockets (1,60)

Le combiné du NBA Sunday

Les Celtics s’offrent les Raptors, et Chet Holmgren inscrit minimum 13 points contre le Jazz (1,83) : Une soirée à domicile pour les Celtics qui reçoivent un potentiel adversaire de premier tour en Playoffs. Il va falloir envoyer un petit message, juste histoire de rappeler qui est le patron. Seul Nikola Vucevic est questionnable, ça laisse donc aux C’s toutes les forces requises pour taper Toronto. Du côté d’Oklahoma City, le Jazz va manger une pilule, sauf énorme surprise. Chet Holmgren est sans concurrence à l’intérieur, tout est là – sur le papier – pour qu’il se régale.



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C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).