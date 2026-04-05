Grosse nuit NBA pour terminer cette avant-dernière semaine de saison régulière. Pas moins de 11 matchs seront à suivre dont quatre à 21h30 et un important Celtics – Raptors.

Le programme NBA du soir :

21h30 : Celtics – Raptors

21h30 : Nets – Wizards

21h30 : Bulls – Suns

21h30 : Bucks – Grizzlies

0h : Cavaliers – Pacers

1h : Wolves – Hornets

1h : Pelicans – Magic

1h : Thunder – Jazz

1h30 : Mavericks – Lakers

3h : Kings – Clippers

4h : Warriors – Rockets

L’affiche à ne pas rater : Celtics – Raptors

Ce Celtics – Raptors se trouve être le match le plus intéressant à suivre ce soir en NBA. Déjà parce que 21h30 c’est un horaire plutôt cool pour se mater un match de basket, et puis parce que les deux équipes ont encore quelque chose à jouer.

En effet, côté Toronto, le Top 6 est encore largement envisageable. Les Raptors (sixièmes) sont un demi match devant les Sixers (septièmes), chaque match est donc crucial dans cette dernière ligne droite.

Pour les Celtics, il s’agit maintenant de sécuriser la deuxième place à l’Est (deux matchs et demi d’avance sur les Knicks) avant un duel de haut vol face à New York, justement, dans quatre jours. Une belle bataille comme on les aime s’annonce à l’Est.

NBA STANDINGS UPDATE ‼️

▪️ DET wins and clinches the #1 seed in the East

▪️ DEN (#4 in West) wins 8th straight pic.twitter.com/naAPrb5G4Y

— NBA (@NBA) April 5, 2026



Après vous pouvez toujours vous faire le Nets – Wizards à la même heure si vous voulez rire…

Les Français en lice :

Rudy Gobert et Joan Beringer reçoivent Moussa Diabaté et les Hornets

et reçoivent et les Hornets Nolan Traoré accueillera les Wizards de Bilal Couibaly et Alex Sarr

accueillera les Wizards de et Olivier Sarr face aux Pacers

face aux Pacers Guerschon Yabusele jouera face aux Suns

jouera face aux Suns Ousmane Dieng (Bucks) reçoit Rayan Rupert et Adama Bal (Grizzlies)

(Bucks) reçoit et (Grizzlies) Noah Penda reçoit les Pels

reçoit les Pels Le rookie du mois Maxime Raynaud et Killian Hayes reçoivent Nicolas Batum et les Clips

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici