Cooper Flagg récidive : 45 points face aux Lakers, 96 points en deux matchs !

Il a de nouveau frappé. Les Mavericks ne feront pas les Playoffs, alors Cooper Flagg joue du mieux qu’il peut pour faire impression aux votants pour la course au Rookie de l’Année, où le résultat sera sans doute très serré. Face aux Lakers, la jeune star de Dallas a collé 45 points !

Un match de patron, pour résister à un LeBron James aussi solide que vieux et que dépeuplé. Sans Luka Doncic ni Austin Reaves, Los Angeles a certes lutté, mais doit s’incliner. Enfin, « lutté ». Les Angelinos ont tenu le premier quart-temps, lors de la furia du jeune Cooper Flagg (19 points sur la période !). Ensuite, Dallas a pris le large et malgré un petit retour des Lakers à la sortie de mi-temps, ils n’ont jamais été revus.

Deux jours après ses 51 points, Cooper Flagg remet le couvert face aux Lakers :

🔹45 points (dont 19 dans le 1QT)

🔹14/27 au tir

🔹9 assists

🔹8 rebonds

Le gamin des Mavericks est en feu et marque des points importants dans la course au Rookie de l’Année 🏆👀 pic.twitter.com/Uu7jqhnAxv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 6, 2026

Parlons de Cooper Flagg donc. Un rookie qui colle 96 points en deux matchs, ça c’est de la performance qui performe. Alors que le débat pour le trophée de Rookie de l’Année n’est pas globalement capable de ressortir un clair vainqueur entre le joueur des Mavericks et son concurrent majeur, Kon Knueppel (Hornets), ce double carton intervient comme une sorte de cerise sur le dossier, enfin c’est pas ça l’expression mais vous avez capté.

Cooper Flagg est le seul rookie de l’histoire avec Wilt Chamberlain à scorer 95+ points cumulés sur deux matchs consécutifs.

Sur une autre planète.pic.twitter.com/WLq1FxNxW5 https://t.co/uyaC1MZ0yl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 6, 2026

Avec seulement quatre matchs restants pour Dallas, il va néanmoins falloir continuer sur cette lignée et terminer le plus fort possible afin d’assurer le maximum de chances de récupérer le trophée de Rookie de l’Année. Et de notre côté, profiter d’un tel joueur jusqu’à dimanche, avant de rentrer dans une nouvelle dimension en termes de basket.