Elle est là, enfin ! La performance référence de notre tricolore Rayan Rupert ! 33 points, 10 rebonds, 10 passes face aux Bucks d’Ousmane Dieng, record de points en carrière. Depuis son arrivée à Memphis, le Français s’éclate et profite des responsabilités conférées par le staff. Et ça marche !

La mif’ doit être plus qu’heureuse en ce moment. Rayan, petit frère d’Iliana Rupert, vient de signer la nuit de sa vie en NBA. Face à des Bucks en effectif réduit, les Grizzlies (qui ne sont pas moins diminués) ont fait confiance au tricolore pour animer le jeu offensif. Il n’a pas déçu, et signe sa plus grande prestation en NBA !

Big game, Rayan Rupert !

On a vu Ousmane Dieng prendre à fond son opportunité à Milwaukee, énorme perf de Rupert pour bientôt finir la saison à Memphis 👏👏👏 https://t.co/uHKtCVHuh2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2026

L’arrivée de Rupert chez les Grizzlies est une sorte de « seconde jeunesse ». À Portland, il semblait avoir atteint un plafond non pas en termes de capacités (il l’a prouvé cette nuit) mais plus sur le plan de la confiance accordée par le staff. Départ forcé mais bénéfique qui pourra peut-être lui donner une nouvelle vraie opportunité à Memphis. C’est parfois dans ce genre de contexte qu’on se fait le trou dont on rêve depuis longtemps.

Ce retour au jeu avec des minutes significatives pourrait aussi être un point de départ pour de futures sélections avec les Bleus, qui jouent cet été quelques matchs dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2027.