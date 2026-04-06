Le 06 avr. 2026 à 09:10 par Jules Bousquet

Onze Français étaient sur les parquets NBA cette nuit. Et un en particulier a sorti un match historique : Rayan Rupert a signé son meilleur match en carrière avec un triple double en costaud (33 points, 10 rebonds et 10 passes). Nolan Traoré a aussi bien joué, avec 23 points face aux Wizards.

Les résultats de la nuit :

Celtics – Raptors : 115-101 (stats)

– Raptors : 115-101 (stats) Nets – Wizards : 121-115 (stats)

– Wizards : 121-115 (stats) Bulls – Suns : 110-120 (stats)

: 110-120 (stats) Bucks – Grizzlies : 131-115 (stats)

– Grizzlies : 131-115 (stats) Cavaliers – Pacers : 117-108 (stats)

– Pacers : 117-108 (stats) Wolves – Hornets : 108-122 (stats)

: 108-122 (stats) Pelicans – Magic : 108-112 (stats)

: 108-112 (stats) Thunder – Jazz : 146-111 (stats)

– Jazz : 146-111 (stats) Mavericks – Lakers : 134-128 (stats)

– Lakers : 134-128 (stats) Kings – Clippers : 109-138 (stats)

: 109-138 (stats) Warriors – Rockets : 116-117 (stats)

Guerschon Yabusele

Notre Guerschon national a joué 31 minutes et a enregistré 8 points et 9 rebonds dans la défaite des Bulls face aux Suns.

Ousmane Dieng

Après son match à 36 points en début de semaine, Ousmane a sorti un match propre avec 17 points, 9 rebonds et 6 passes. Légèrement maladroit (6/15 au shoot), cela aura suffit pour empocher la victoire !

Rayan Rupert

Rayan Rupert sort son career-high face aux Bucks et enregistre son premier triple-double en carrière avec 33 points, 10 rebonds et 10 passes. Une soirée historique pour le français, qui témoigne de son évolution cette saison et qui annonce de belles choses pour la suite !

Big game, Rayan Rupert !

On a vu Ousmane Dieng prendre à fond son opportunité à Milwaukee, énorme perf de Rupert pour bientôt finir la saison à Memphis 👏👏👏 https://t.co/uHKtCVHuh2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2026

Adama Bal

Adama Bal a joué 25 minutes pour 8 points, 2 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. Encore une belle activité qui devrait payer pour le frenchie.

Rudy Gobert

12 points, 10 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 contre à 6/9 au tir face aux Hornets pour Rudy !

Joan Beringer

4 points à 1/1 au tir et 2/2 aux lancers pour Joan contre Charlotte.

Moussa Diabaté

8 points, 9 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 contre à 3/4 au tir face aux Wolves

Nolan Traoré

23 points, 2 rebonds, 7 passes à 7/18 au tir dont 5/11 à 3-points contres les Wizards, ça c’est du match !

Maxime Raynaud

11 points, 15 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 contre à 5/12 au tir contre les Clippers

Killian Hayes

2 points, 2 rebonds, 4 passes, 2 interceptions à 1/3 au tir contre les Clippers.

Le programme de la nuit :