Résumé de la nuit en NBA : Stephen Curry de retour dans la défaite, face aux Rockets
Le 06 avr. 2026 à 09:30 par Jules Bousquet
Onze matchs étaient à suivre cette nuit en NBA. Et il y a eu de l’action, notamment à Dallas et à San Francisco. On fait le point, avec, enfin, le retour de Stephen Curry !
Les résultats de la nuit :
- Celtics – Raptors : 115-101 (stats)
- Nets – Wizards : 121-115 (stats)
- Bulls – Suns : 110-120 (stats)
- Bucks – Grizzlies : 131-115 (stats)
- Cavaliers – Pacers : 117-108 (stats)
- Wolves – Hornets : 108-122 (stats)
- Pelicans – Magic : 108-112 (stats)
- Thunder – Jazz : 146-111 (stats)
- Mavericks – Lakers : 134-128 (stats)
- Kings – Clippers : 109-138 (stats)
- Warriors – Rockets : 116-117 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Dans une rencontre assez plaisante et serrée dans les trois premiers quart-temps, les Celtics ont pris le large dans le dernier quart pour s’imposer en toute logique face aux Raptors. Jayson Tatum (23 points, 13 rebonds) et Jaylen Brown (26 points) se chauffent tranquillement pour les Playoffs…
- Malgré l’énorme match de Rayan Rupert qui finit avec 33 points, 10 rebonds, 10 passes et qui signe son carrer-high ainsi que son premier triple double en NBA, les Grizzlies s’inclinent à Milwaukee… c’est bientôt fini les mecs, rassurez-vous !
- Dans le merdico de la soirée, Wizards et Nets ont livré un match médiocre mais serré. Les mecs se sont battus jusqu’au bout pour la défaite. Et les plus nuls, ce sont bien les hommes de la capitale…
- Les Suns s’en sont sortis face à des Bulls accrocheurs. Le duo Jalen Green (25 points) – Devin Booker (30 points) a dû s’employer pour obtenir la victoire !
- Les Cavaliers s’offrent les Pacers, l’inverse aurait été étonnant.
- Victoire difficile pour le Magic chez les Pelicans malgré la cohésion d’équipe pour faire son retard et gagner, mais ce n’est pas très rassurant quant aux échéances à venir…
- Le Thunder gifle le Jazz, basique.
- Belle victoire des Hornets à Minneapolis ! Très gros match de LaMelo Ball avec 35 points, qui porte Charlotte.
- Cooper Flagg monstrueux, 45 points face aux Lakers (privés de Luka Doncic et Austin Reaves) et la victoire pour Dallas !
- Stephen Curry signe son retour avec 29 points et un money time énorme, malgré le tir de la victoire manqué. Alperen Sengun offre le succès aux Rockets avec le dagger à quelques secondes du terme. Kevin Durant termine à 31 points.
- RAS, les Clippers ont défoncé les Kings.
Le highlight de la soirée
Separate.
Step back.
Swish the triple.
CHEF CURRY IS BACK 🧑🍳 https://t.co/tyxE4yIFtd pic.twitter.com/iAMEsLQC49
— NBA (@NBA) April 6, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Hawks – Knicks
- 1h : Magic – Pistons
- 2h : Spurs – Sixers
- 2h : Grizzlies – Cavaliers
- 3h : Nuggets – Blazers
Tags : Résumé de la NBA