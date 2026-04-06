Luka Doncic, c’est désormais officiel depuis peu, manquera le reste de la saison régulière. Mais il semblerait que le Slovène mette tout en œuvre pour revenir le plus vite possible, dès les premières semaines des Playoffs. Selon son agent Bill Duffy, qui s’est exprimé via Shams Charania, Luka devrait suivre un traitement spécialisé en Europe afin d’accélérer son retour.

Touché aux ischios face au Thunder la semaine dernière, Luka Doncic a décidé, après consultation avec les médecins de la franchise et son propre staff médical, de se rendre en Europe pour suivre un traitement spécialisé.

After consultation with Lakers doctors and his own medical team, Luka Doncic will seek specialized medical treatment in Europe on his Grade 2 left hamstring in an attempt to expedite his return to play, agent Bill Duffy of WME Basketball tells me and @mcten. pic.twitter.com/qutILIxzMK

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2026

« Après consultation avec les médecins des Los Angeles Lakers et sa propre équipe médicale, Luka Doncic va suivre un traitement médical spécialisé en Europe pour sa déchirure de grade 2 à l’ischio-jambier gauche, dans le but d’accélérer son retour à la compétition. »

L’objectif est clair : accélérer le processus de guérison tout en sécurisant un retour dans les meilleures conditions.

Un retour plus rapide que prévu ?

Ce choix n’a rien d’anodin. Pour le Docteur Jesse Morse, l’Allemagne et la Suisse sont reconnues comme des références mondiales en matière de traitements médicaux innovants, notamment dans le domaine des thérapies régénératives. Luka Doncic pourrait ainsi bénéficier d’un protocole particulièrement avancé, combinant plusieurs technologies de pointes. Autant de techniques encore très encadrées, voire interdites aux États-Unis, mais utilisées dans certains de ces centres spécialisés en Europe.

Concrètement, toujours selon le Docteur Morse, ces traitements sont généralement administrés par injections ciblées directement dans les zones fragilisées afin d’optimiser la régénération des tissus. À cela peuvent s’ajouter d’autres méthodes destinées à accélérer la récupération, réduire l’inflammation et favoriser la guérison.

Luka Doncic

Traveling to Europe to treat his grade 2 hamstring strain

Germany (& Switzerland) traditionally lead the world in cutting edge medical treatments, especially Stem cells.

He’s likely getting a combination of MSC’s, placental tissue, exosomes, as well as other… https://t.co/2ZE8p9Z6SA

— Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) April 6, 2026



Ce type de prise en charge, très complet et agressif sur le plan thérapeutique, rappelle les méthodes utilisées par Kobe Bryant à la fin de sa carrière, lorsqu’il s’était lui aussi tourné vers l’Europe pour traiter ses pépins physiques.

En bref, ce choix laisse entrevoir un potentiel comeback plus rapide que prévu (3 à 4 semaines selon le Dr Morse), même si ce type de blessure reste délicat et nécessite de la prudence. On le sait, les ischios c’est fragile… ce serait bête de revenir vite mais d’aggraver la blessure.