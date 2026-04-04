C’est maintenant officiel. Suite à sa blessure aux ischio-jambiers cette nuit face à OKC, Luka Doncic devra rater le reste de la saison régulière… minimum. Le Slovène ne pourra donc pas prétendre aux All-NBA Teams, ni au trophée de MVP. Quelle cruauté…

L’info s’est faite attendre toute la journée. Luka Doncic a réalisé des examens médicaux ce vendredi pour en apprendre plus sur sa blessure aux ischios jambiers contractée face à OKC. Le verdict nous est rapporté par Shams Charania.

🚨 LUKA DONCIC ABSENT “INDÉFINIMENT” !

Fin de saison régulière et donc pas d’awards pour la star des Lakers… mais plus important : présent pour le début des Playoffs ou pas ? https://t.co/eZgzYdNG5O

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 3, 2026

Absence « indéfinie » pour le prodige slovène qui manquera, pour sûr, le reste de la saison régulière minimum. Assez peu étonnant au vu de la douleur et de la frustration qu’il a affichée juste après s’être blessé. Un coup d’arrêt au pire des moments, aussi proche des Playoffs, alors qu’il était sur une dynamique de grand taré et après avoir disputé… 64 matchs.

Luka Magic échoue donc à un petit match de l’éligibilité aux récompenses de fin de saison. La course au MVP s’achève ici pour le numéro 77, qui ne pourra pas non plus faire partie des All-NBA Team. Vous trouviez que le cas de Cade Cunningham était cruel ? En voilà un autre qui remet bien en question la justice derrière la règle des 65 matchs.

Seul motif d’espoir, selon Tim Bontemps, Luka Doncic pourrait déposer un dossier de circonstances exceptionnelles concernant les deux matchs qu’il a loupé en Décembre pour la naissance de sa fille. Ce dossier pourrait annuler ces deux absences et donc le rendre éligible.

As I just reported on @SportsCenter, there is one way Luka Doncic can be eligible for end-of-season awards: by filing an extraordinary circumstances grievance over missing two games in December over the birth of his child. An arbitrator would rule on it after the regular season.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) April 3, 2026

En attendant d’en savoir plus, plus qu’à souhaiter un bon rétablissement au Don, puisse-t-il revenir dans la meilleure forme possible pour les Playoffs.