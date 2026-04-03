WNBA : Carla Leite sélectionnée par le Portland Fire à la Draft d’Expansion

Ce soir se tenait la Draft d’Expansion WNBA qui a vu Toronto et Portland construire leurs rosters respectifs pour la saison à venir. Parmi les sélectionnées, une Française qui avait déjà conquis la Grande Ligue Féminine la saison dernière chez les Valkyries. Carla Leite rejoint le Portland Fire !

Depuis le deal du nouveau CBA entre l’association des joueuses et la Ligue, tout s’enchaîne très vite en WNBA. La première étape vers le début de saison était ce soir avec la Draft d’Expansion pour les nouvelles franchises de Portland et Toronto, et une Frenchie à été sélectionnée !

With the 3rd pick in the WNBA Expansion Draft, we’ve selected Carla Leite from the Golden State Valkyries pic.twitter.com/E0zQSuaBct

— Portland Fire (@theportlandfire) April 3, 2026

Carla Leite, joueuse des Golden State Valkyries la saison dernière, a été sélectionnée par le Fire de Portland avec le 3ème choix de cette Draft (deuxième choix de Portland). Une très haute place donc dans l’estime de cette nouvelle franchise, qui ne fait que confirmer ce que la numéro 0 a montré l’année dernière dans la Baie.

Celle que l’on surnomme le Leite Show débarque donc dans l’Oregon pour foutre le Feu partout où elle passera. Et pour ceux qui ne la connaissent pas encore assez, on a une petite lecture à vous recommander.

Carla Leite est sélectionnée par le Portland Fire à la Draft d’expansion WNBA ! 🇫🇷

Le Leite Show déménage dans l’Oregon en 2026 ! 😍🔥 https://t.co/2J4EUgcQiy

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) April 3, 2026