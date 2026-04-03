Programme NBA : Duel d’arrières entre Sixers et Wolves (1h)

Neuf rencontres cette nuit en NBA qui verront potentiellement treize Français sur les parquets, mais aussi un joli choc entre Sixers et Wolves. Tyrese Maxey contre Anthony Edwards, c’est vendeur !

Le programme NBA du soir :

1h : Hornets – Pacers

1h : Sixers – Wolves

1h30 : Nets – Hawks

1h30 : Knicks – Bulls

2h : Rockets – Jazz

2h : Grizzlies – Raptors

2h : Bucks – Celtics

2h30 : Mavericks – Magic

4h : Kings – Pelicans

L’affiche à ne pas rater : Sixers – Wolves

Les Loups se déplaceront en Pennsylvanie à 1h du matin pour y affronter les Sixers, et si Anthony Edwards et Joël Embiid font bien leur retour après avoir raté le dernier match de leurs équipes respectives, on pourrait bien avoir le droit à une jolie confrontation.

Déjà parce que les deux équipes luttent dans la course aux Playoffs, et que ce soit à l’Est comme à l’Ouest, chaque victoire compte. Les Wolves cherchent à rattraper les Rockets et les Nuggets pour monter au-dessus de leur sixième place, tandis que Philly cherche plutôt à échapper aux Raptors qui pourraient bien les reléguer dans le play-in.

Mais cette rencontre entre Philly et Minny sera aussi le théâtre de matchups intriguantes. Qui d’Anthony Edwards ou de Tyrese Maxey sera le meilleur extérieur ? Le duel d’intérieur entre Gobert et Embiid ? Quid de Paul George qui a l’air de revenir en grande forme après ses 39 pions contre Washington ? Réponse à 1h du matin !

PG 39 PTS IN 3 QUARTERS 🤯

Most points scored as a Sixer 🔥 pic.twitter.com/EcEKZL0Ods

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 2, 2026

Les Français en lice :

Moussa Diabaté jouera les Pacers

jouera les Pacers Rudy Gobert et Joan Beringer se déplaceront à Philadelphie

et se déplaceront à Philadelphie Nolan Traoré accueillera les Hawks de Zaccharie Risacher

accueillera les Hawks de Guerschon Yabusele retrouvera ses anciens Knicks et Mohamed Diawara

retrouvera ses anciens Knicks et Rayan Rupert et Adama Bal affronteront les Raptors

et affronteront les Raptors Ousmane Dieng tentera de prolonger sa bonne forme contre les Celtics

tentera de prolonger sa bonne forme contre les Celtics Noah Penda ira à Dallas

ira à Dallas Le rookie du mois Maxime Raynaud et Killian Hayes verront les Pelicans débarquer en ville

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici