Le Week Pass (#11) : dernière ligne droite & surprise en Playoffs

Voici le onzième épisode (déjà !) de notre nouvelle émission : le Week Pass. Comme son nom l’indique, dans le Week Pass, Robin et Simon reviennent sur l’actu NBA de la semaine et ce qui a retenu leur attention. Spoiler : Orlando va prendre un petit taquet, et la NCAA sera à l’honneur.

Gros menu au programme de cette onzième émission toujours présenté par nos Simon et Robin nationaux : news de la semaine, la drill historique prise par le Magic (31-0 quand même…), le shoot monumental de Braylon Mullins pour éliminer Duke aux portes du Final Four, et bien d’autres sujets croustillants. Enjoy !