En marquant le panier de la victoire cette nuit sur un tir incroyable à la dernière seconde, le freshman d’UConn Braylon Mullins a inscrit son nom dans la légende de la March Madness. Un shoot pour l’éternité, que personne n’oubliera jamais.

En 1992, Christian Laettner (Duke) crucifiait Kentucky avec un tir au buzzer, action qui est toujours considérée par beaucoup comme la plus iconique de l’histoire de la March Madness.

En 2016, Kris Jenkins offrait le titre à Villanova sur un énorme buzzer-beater face à North Carolina, dans un moment hors du temps.

En 2008, Mario Chalmers (Kansas) forçait une prolongation dans la finale nationale sur un 3-points dans les ultimes secondes, faisant entrer ce match dans la légende du tournoi.

Et puis, cette nuit, il y a eu Braylon Mullins.

Comment résumer la March Madness en moins de 20 secondes : pic.twitter.com/Xye1emP74O

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 30, 2026

Clairement, c’est un moment d’histoire qui vient de s’écrire : un game-winner improbable pour une qualification au Final Four, validant ainsi une énorme remontada, tout ça dans une affiche aussi prestigieuse que Duke – UConn. C’est le genre de scénario qui est habituellement réservé à la fiction. Mais cette nuit, il n’y avait rien de fictif. La réalité était aussi belle pour Mullins que cruelle pour Duke et Cayden Boozer (auteur de la perte de balle juste avant).

« Est-ce que je pensais que ça allait rentrer ? Bien sûr ! Il faut shooter avec confiance. […] Mais (ce game-winner) c’est dans une catégorie à part. » – Braylon Mullins « Notre saison est terminée à cause de moi. » – Cayden Boozer

Ironie de l’histoire, Duke avait battu UConn il y a 36 ans à l’Elite Eight (comme cette nuit), sur un game-winner de Christian Laettner à la dernière seconde. La vengeance est un plat qui se mange froid, March Madness Edition.

36 years later, UConn got revenge on Duke for Christian Laettner’s game-winning shot against them in 1990 🔥 pic.twitter.com/QfkKc0kSaW

— ESPN (@espn) March 30, 2026

Alors que Duke avait déjà perdu dans les dernières secondes l’an dernier – avec Cooper Flagg – après avoir gâché une grosse avance, ce revers est peut-être encore plus dur à avaler.

Pour Braylon Mullins et UConn, ce tir pourrait être synonyme d’un nouveau titre national dans dix jours, le troisième en quatre ans. Si les Huskies vont au bout, la séquence passera du statut de « légendaire » à tout simplement « iconique ».