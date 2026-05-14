Cavs – Pistons : retour sur le Game 5, un miracle pour Cleveland !

Les débriefs quotidiens de ces Playoffs 2026 continue sur la chaîne YouTube de TrashTalk. Aujourd’hui, Alex et Bastien ont parlé longuement du Game 5 entre les Cavs et les Pistons.

Qui d’autre peut parler 44 minutes d’un Game 5 entre les Detroit Pistons et les Cleveland Cavaliers ? C’est ici que ça se passe !