WNBA : Pauline Astier récidive, 20 points pour la sensation française de ce début de saison !

Seulement deux matchs ont animé cette nouvelle nuit de WNBA, mais c’était bien assez pour assister à une nouvelle grosse performance de la frenchie Pauline Astier (20 points). La rookie new-yorkaise est sur un nuage depuis le début de saison !

Les résultats de la nuit :

Dallas Wings – Minnesota Lynx : 86-90

: 86-90 Portland Fire – New York Liberty : 82-100

Dallas s’est inclinée malgré les 27 points et 8 passes de sa star Paige Bueckers, mais la grosse actu de la nuit, en tout cas pour nous Français, s’est déroulée du côté de Portland. Le Fire y affrontait une nouvelle fois New York après les masterclass de Carla Leite, Marine Johannes et Pauline Astier il y a quelques jours. Et bien la dernière a récidivé !

Pauline Astier tonight 🔥

• 20 points

• 3 rebounds

• 3/6 3PM

• 7/12 FG

• 22 minutes played pic.twitter.com/OMO1hH2a0K

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) May 15, 2026

20 points, 3 rebonds, 2 passes à 7 sur 12 au tir et en à peine 22 minutes de jeu, pour la plus tarbaise des New-Yorkaises. Propulsée dans le cinq de départ depuis le début de saison suite aux absences de Sabrina Ionescu et Satou Sabally, Astier a saisi son opportunité comme jamais. Au point où elle est actuellement la meilleure marqueuse de toutes les rookies WNBA (16,8 points de moyenne en 4 matchs).

En espérant que ce départ turbo lui garantisse un rôle proéminent même quand l’effectif du Liberty sera au complet, mais pour l’instant, Pauline Astier est en train de faire kiffer toute la planète basket !

Le programme de la nuit :